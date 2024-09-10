Сытные кабачки, фаршированные макаронами: рецепт простого и быстрого блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных теплых салатов, а также пасты, соусов, а также вкусной икры, рагу. Еще их можно вкусно нафаршировать мясным фаршем, а также сыром и даже макаронами. 

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных кабачков макаронами. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Кабачок 2 шт
  • Макароны 200 г
  • Консервированный тунец 80 г
  • Кукуруза молодая 2 шт
  • Перец болгарский 0,5 шт
  • Лук 1 шт
  • Чеснок 2 зуб. 
  • Греческий йогурт 2 ст. л.
  • Сыр твердый 80 г
  • Соль, перец, петрушка

Способ приготовления:

1. Кабачки хорошо промойте, разрежьте вдоль на 2 части, достаньте из них мякоть (откладываем ее), полейте их немного растительным маслом, и ставим запекаться при температуре 180 градусов на 20 минут. 

Сырые кабачки

2. Кукурузу отвариваем, оставляем немного остыть и срезаем с нее зернышки, нарежьте кубиком мякоть кабачка, лук и перец. На разогретой сковороде поджарьте лук до золотистости, добавьте мякоть кабачка, перец, солим и тушим все до готовности. 

Приготовление начинки

3. В кипящей подсоленной воде сварите макароны 4-5 минут, отцедите их и промойте холодной водой.

Начинка для кабачков

4. В глубокой миске смешайте тушеные овощи, кукурузу, тунец, макароны, добавьте нарезанную петрушку, выжатый чеснок и греческий йогурт. 

Приготовление кабачков с начинкой

5. Фаршируем этой начинкой кабачки, сверху посыпьте их тертым сыром и ставим запекаться в духовку при температуре 200 градусов, пока сыр не зарумянится.

Готовое блюдо

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