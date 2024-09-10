Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных теплых салатов, а также пасты, соусов, а также вкусной икры, рагу. Еще их можно вкусно нафаршировать мясным фаршем, а также сыром и даже макаронами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных кабачков макаронами.

Ингредиенты:

Кабачок 2 шт

Макароны 200 г

Консервированный тунец 80 г

Кукуруза молодая 2 шт

Перец болгарский 0,5 шт

Лук 1 шт

Чеснок 2 зуб.

Греческий йогурт 2 ст. л.

Сыр твердый 80 г

Соль, перец, петрушка

Способ приготовления:

1. Кабачки хорошо промойте, разрежьте вдоль на 2 части, достаньте из них мякоть (откладываем ее), полейте их немного растительным маслом, и ставим запекаться при температуре 180 градусов на 20 минут.

2. Кукурузу отвариваем, оставляем немного остыть и срезаем с нее зернышки, нарежьте кубиком мякоть кабачка, лук и перец. На разогретой сковороде поджарьте лук до золотистости, добавьте мякоть кабачка, перец, солим и тушим все до готовности.

3. В кипящей подсоленной воде сварите макароны 4-5 минут, отцедите их и промойте холодной водой.

4. В глубокой миске смешайте тушеные овощи, кукурузу, тунец, макароны, добавьте нарезанную петрушку, выжатый чеснок и греческий йогурт.

5. Фаршируем этой начинкой кабачки, сверху посыпьте их тертым сыром и ставим запекаться в духовку при температуре 200 градусов, пока сыр не зарумянится.

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