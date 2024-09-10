Сытные кабачки, фаршированные макаронами: рецепт простого и быстрого блюда
Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных теплых салатов, а также пасты, соусов, а также вкусной икры, рагу. Еще их можно вкусно нафаршировать мясным фаршем, а также сыром и даже макаронами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных кабачков макаронами.
Ингредиенты:
- Кабачок 2 шт
- Макароны 200 г
- Консервированный тунец 80 г
- Кукуруза молодая 2 шт
- Перец болгарский 0,5 шт
- Лук 1 шт
- Чеснок 2 зуб.
- Греческий йогурт 2 ст. л.
- Сыр твердый 80 г
- Соль, перец, петрушка
Способ приготовления:
1. Кабачки хорошо промойте, разрежьте вдоль на 2 части, достаньте из них мякоть (откладываем ее), полейте их немного растительным маслом, и ставим запекаться при температуре 180 градусов на 20 минут.
2. Кукурузу отвариваем, оставляем немного остыть и срезаем с нее зернышки, нарежьте кубиком мякоть кабачка, лук и перец. На разогретой сковороде поджарьте лук до золотистости, добавьте мякоть кабачка, перец, солим и тушим все до готовности.
3. В кипящей подсоленной воде сварите макароны 4-5 минут, отцедите их и промойте холодной водой.
4. В глубокой миске смешайте тушеные овощи, кукурузу, тунец, макароны, добавьте нарезанную петрушку, выжатый чеснок и греческий йогурт.
5. Фаршируем этой начинкой кабачки, сверху посыпьте их тертым сыром и ставим запекаться в духовку при температуре 200 градусов, пока сыр не зарумянится.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: