Так вы точно не запекали свиную вырезку: понадобится фольга и сливочное масло

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Так вы точно не запекали свиную вырезку: понадобится фольга и сливочное масло

Для того чтобы запеченная свиная вырезка получилась мягкой – вам понадобится один простой ингредиент. А именно – сливочное масло. Им нужно смазать фольгу.

Идея приготовления мягкой свиной вырезки в духовке опубликована на странице фудблогера Оксаны Билинской (oxana_bil) в Instagram. В общей сложности для блюда вам понадобится всего 3 ингредиента.

Так вы точно не запекали свиную вырезку: понадобится фольга и сливочное масло

Ингредиенты:

  • 650 г вырезки свинины
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  • 100 г масла (мягкое)
  • специи: соль, паприка, сухой чеснок, смесь для буженины

Способ приготовления:

Так вы точно не запекали свиную вырезку: понадобится фольга и сливочное масло

1. Вырезку свинины промыть и почистить.

2. Мягкое сливочное масло хорошо смешать со специями.

Так вы точно не запекали свиную вырезку: понадобится фольга и сливочное масло

3. Выложить несколько слоев фольги.

4. Последний смазать маслом со специями.

Так вы точно не запекали свиную вырезку: понадобится фольга и сливочное масло

5. Положить вырезку и крепко завернуть.

6. Выпекать при температуре 210 градусов 60 минут.

Так вы точно не запекали свиную вырезку: понадобится фольга и сливочное масло

7. Дать еще постоять в фольге.

8. Развернуть, порезать и полить остатками сока.

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