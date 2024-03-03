Для того чтобы запеченная свиная вырезка получилась мягкой – вам понадобится один простой ингредиент. А именно – сливочное масло. Им нужно смазать фольгу.

Идея приготовления мягкой свиной вырезки в духовке опубликована на странице фудблогера Оксаны Билинской (oxana_bil) в Instagram. В общей сложности для блюда вам понадобится всего 3 ингредиента.

Ингредиенты:

650 г вырезки свинины

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100 г масла (мягкое)

специи: соль, паприка, сухой чеснок, смесь для буженины

Способ приготовления:

1. Вырезку свинины промыть и почистить.

2. Мягкое сливочное масло хорошо смешать со специями.

3. Выложить несколько слоев фольги.

4. Последний смазать маслом со специями.

5. Положить вырезку и крепко завернуть.

6. Выпекать при температуре 210 градусов 60 минут.

7. Дать еще постоять в фольге.

8. Развернуть, порезать и полить остатками сока.

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