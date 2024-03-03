Так вы точно не запекали свиную вырезку: понадобится фольга и сливочное масло
Для того чтобы запеченная свиная вырезка получилась мягкой – вам понадобится один простой ингредиент. А именно – сливочное масло. Им нужно смазать фольгу.
Идея приготовления мягкой свиной вырезки в духовке опубликована на странице фудблогера Оксаны Билинской (oxana_bil) в Instagram. В общей сложности для блюда вам понадобится всего 3 ингредиента.
Ингредиенты:
- 650 г вырезки свинины
- 100 г масла (мягкое)
- специи: соль, паприка, сухой чеснок, смесь для буженины
Способ приготовления:
1. Вырезку свинины промыть и почистить.
2. Мягкое сливочное масло хорошо смешать со специями.
3. Выложить несколько слоев фольги.
4. Последний смазать маслом со специями.
5. Положить вырезку и крепко завернуть.
6. Выпекать при температуре 210 градусов 60 минут.
7. Дать еще постоять в фольге.
8. Развернуть, порезать и полить остатками сока.
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