3 напитка, которые зарядят организм витаминами

После долгих зимних холодов организм требует подпитки. Чтобы насытить тело полезными веществами, можно приготовить витаминный напиток.

Весной заменить привычные чай или кофе помогут смузи, которые содержат необходимые микроэлементы. Такой напиток бодрит и тонизирует. Редакция FoodOboz предлагает подборку коктейлей для детокса.

Витаминный коктейль

Зеленый смузи оценят приверженцы здорового образа жизни. Источник: Unsplash: Kimzy Nanney

Этот напиток – настоящая "витаминная бомба". Кроме того, он содержит ударную дозу клетчатки, которая помогает наладить работу желудочно-кишечного тракта. Для его приготовления необходимо взять яблоко, сельдерей и морковь. Взбить в блендере, добавить немного воды и перемешать ингредиенты снова. Можно приправить соком лимона.

Морковно-йогуртовый напиток

Морковно-йогуртовый напиток может стать легким завтраком. Источник: eatthis.com

Польза от него очевидна – морковь источник витаминов красоты, а йогурт содержит кальций, который улучшает состояние кожи, ногтей и волос. Пикантной ноты добавит укроп. Готовить смузи просто: из моркови выжать сок, зелень перемолоть в блендере, добавить йогурт и снова смешать все составляющие.

"Оранжевое настроение"

Смузи из моркови и фруктов ценный источник витаминов. Источник: Unsplash: K15 Photos

Этот яркий витаминный напиток придется по душе и взрослым, и детям. Для приготовления коктейля необходимо взять 2 моркови, яблоко, банан и апельсин. Чтобы сделать напиток более полезным стоит добавить в него горсть овсяных хлопьев, которые "почистят" организм. Все ингредиенты измельчить в блендере, предварительно удалив косточки из фруктов.

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