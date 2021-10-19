Участник "Адской кухни" поделился рецептом карпаччо из лосося для легкого ужина
Если вы не знаете, что приготовить на ужин – выбирайте всегда максимально легкие блюда, которые не доставят вам дискомфорт и конечно же, лишние килограммы. Отличными вариантами могут быть салаты, овощные супы, рыба, паровые котлеты, кефир или фрукты.
Участник реалити "Адская кухня")Новый канал) Александр Громлюк поделился в своем Instagram рецептом легкого и вкусного блюда, которое станет идеальным вариантом ужина – карпаччо из лосося.
Для начала немного истории
История гласит, что блюдо было "изобретено" еще в 1950 году владельцем культового "Бара у Гарри" в Венеции Джузеппе Чиприани и названо так в честь Виторре Карпаччо – живописец эпохи Возрождения, чьи картины "искрили" всевозможными оттенками красного и белого цветов.
Рецепт блюда
Ингредиенты:
Сальса:
Свежие розовые томаты – 200 г
Сок лайма – 15 г
Соль – 2 г
Перец черный молотый – 1 г
Масло оливковое – 20 г
Тобаско – 1 г
Способ приготовления:
Очистите томаты от кожи и перебить в блендере до однородности.
После – обязательно процедите смесь через сито от томатной воды, добавьте оливковое масло, сок лайма, тобаско и доведите до вкуса солью, перцем.
Для карпаччо:
Свежий лосось – 100 г
Сок лайма – 10 г
Соль малдон – 1 г
Огурец свежий – 30 г
Цедра лимона – 1 г
Листья базилика – 5 г
Чили острый – 3 г
Способ приготовления:
Лосось нарежьте острым ножом на тонкие слайсы.
На поверхность тарелки выложите свежую томатную сальсу, сверху лосось по всей поверхности и обязательно полейте рыбу соком лайма, посолите.
Украсить нужно слайсами огурца и чили, а также натертой цедрой лимона и свежими листьями базилика.
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