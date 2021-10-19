Участник "Адской кухни" поделился рецептом карпаччо из лосося для легкого ужина

Если вы не знаете, что приготовить на ужин – выбирайте всегда максимально легкие блюда, которые не доставят вам дискомфорт и конечно же, лишние килограммы. Отличными вариантами могут быть салаты, овощные супы, рыба, паровые котлеты, кефир или фрукты.

Участник реалити "Адская кухня")Новый канал) Александр Громлюк поделился в своем Instagram рецептом легкого и вкусного блюда, которое станет идеальным вариантом ужина – карпаччо из лосося.

Для начала немного истории

История гласит, что блюдо было "изобретено" еще в 1950 году владельцем культового "Бара у Гарри" в Венеции Джузеппе Чиприани и названо так в честь Виторре Карпаччо – живописец эпохи Возрождения, чьи картины "искрили" всевозможными оттенками красного и белого цветов.

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Рецепт блюда

Ингредиенты:

Сальса:

Свежие розовые томаты – 200 г

Сок лайма – 15 г

Соль – 2 г

Перец черный молотый – 1 г

Масло оливковое – 20 г

Тобаско – 1 г

​​​​​​​Способ приготовления:

Очистите томаты от кожи и перебить в блендере до однородности. После – обязательно процедите смесь через сито от томатной воды, добавьте оливковое масло, сок лайма, тобаско и доведите до вкуса солью, перцем.

Для карпаччо:

Свежий лосось – 100 г

Сок лайма – 10 г

Соль малдон – 1 г

Огурец свежий – 30 г

Цедра лимона – 1 г

Листья базилика – 5 г

Чили острый – 3 г

​​​​​​​Способ приготовления:

Лосось нарежьте острым ножом на тонкие слайсы. На поверхность тарелки выложите свежую томатную сальсу, сверху лосось по всей поверхности и обязательно полейте рыбу соком лайма, посолите. Украсить нужно слайсами огурца и чили, а также натертой цедрой лимона и свежими листьями базилика.

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