Участник "Адской кухни" поделился рецептом карпаччо из лосося для легкого ужина

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
1,8 т.
Александр Громлюк поделился рецептом вкусного карпаччо из лосося

Если вы не знаете, что приготовить на ужин – выбирайте всегда максимально легкие блюда, которые не доставят вам дискомфорт и конечно же, лишние килограммы. Отличными вариантами могут быть салаты, овощные супы, рыба, паровые котлеты, кефир или фрукты.

Участник реалити "Адская кухня")Новый канал) Александр Громлюк поделился в своем Instagram рецептом легкого и вкусного блюда, которое станет идеальным вариантом ужина – карпаччо из лосося.

Как приготовить карпаччо из лосося

Для начала немного истории

История гласит, что блюдо было "изобретено" еще в 1950 году владельцем культового "Бара у Гарри" в Венеции Джузеппе Чиприани и названо так в честь Виторре Карпаччо – живописец эпохи Возрождения, чьи картины "искрили" всевозможными оттенками красного и белого цветов.

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Рецепт блюда

Ингредиенты:

Сальса:

  • Свежие розовые томаты – 200 г

  • Сок лайма – 15 г

  • Соль – 2 г

  • Перец черный молотый – 1 г

  • Масло оливковое – 20 г

  • Тобаско – 1 г

​​​​​​​Способ приготовления:

  1. Очистите томаты от кожи и перебить в блендере до однородности.

  2. После – обязательно процедите смесь через сито от томатной воды, добавьте оливковое масло, сок лайма, тобаско и доведите до вкуса солью, перцем.

Для карпаччо:

  • Свежий лосось – 100 г

  • Сок лайма – 10 г

  • Соль малдон – 1 г

  • Огурец свежий – 30 г

  • Цедра лимона – 1 г

  • Листья базилика – 5 г

  • Чили острый – 3 г

​​​​​​​Способ приготовления:

  1. Лосось нарежьте острым ножом на тонкие слайсы.

  2. На поверхность тарелки выложите свежую томатную сальсу, сверху лосось по всей поверхности и обязательно полейте рыбу соком лайма, посолите.

  3. Украсить нужно слайсами огурца и чили, а также натертой цедрой лимона и свежими листьями базилика.

Вкусное карпаччо из лосося

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