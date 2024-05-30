Бигос – традиционное польское блюдо на основе мяса и капусты. По классическому рецепту он готовится из смеси свежей и квашеной капусты. При этом в блюдо добавляют различные мясные ингредиенты, копчености, сухофрукты и алкоголь. Чтобы бигос настоялся и его вкус стал особенно насыщенным, блюдо лучше готовить заранее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного бигоса из капусты, с мясом и специями.

Ингредиенты:

1 кочан капусты молодой

600-800 г свиных ребрышек

Масло

1 шт лук

100 г белые сушеные грибы

2 ст.л кетчупа

Специи:

мексиканская острая

соль чесночная с травами

паприка копченая

к тушеным блюдам

Способ приготовления:

1. Пожарьте ребрышки, добавьте специи, лук, предварительно замоченный белый гриб. Воду из грибов, немного обыкновенной воды и тушите 1,5 часа.

2. Капусту мелко нарежьте, добавьте в кастрюлю, туда же кетчуп и тушите еще 15-20 минут.

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