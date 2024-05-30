Вкуснее, чем борщ и тушеная капуста: сытный польский бигос для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем борщ и тушеная капуста: сытный польский бигос для обеда и ужина

Бигос – традиционное польское блюдо на основе мяса и капусты. По классическому рецепту он готовится из смеси свежей и квашеной капусты. При этом в блюдо добавляют различные мясные ингредиенты, копчености, сухофрукты и алкоголь. Чтобы бигос настоялся и его вкус стал особенно насыщенным, блюдо лучше готовить заранее.

Вкусный бигос

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного бигоса из капусты, с мясом и специями. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 1 кочан капусты молодой
  • 600-800 г свиных ребрышек
  • Масло
  • 1 шт лук
  • 100 г белые сушеные грибы
  • 2 ст.л кетчупа

Специи:

  • мексиканская острая
  • соль чесночная с травами
  • паприка копченая
  • к тушеным блюдам

Способ приготовления: 

1. Пожарьте ребрышки, добавьте специи, лук, предварительно замоченный белый гриб. Воду из грибов, немного обыкновенной воды и тушите 1,5 часа.

Жареное мясо с луком

2. Капусту мелко нарежьте, добавьте в кастрюлю, туда же кетчуп и тушите еще 15-20 минут. 

Готовое блюдо

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