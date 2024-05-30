Вкуснее, чем борщ и тушеная капуста: сытный польский бигос для обеда и ужина
Бигос – традиционное польское блюдо на основе мяса и капусты. По классическому рецепту он готовится из смеси свежей и квашеной капусты. При этом в блюдо добавляют различные мясные ингредиенты, копчености, сухофрукты и алкоголь. Чтобы бигос настоялся и его вкус стал особенно насыщенным, блюдо лучше готовить заранее.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного бигоса из капусты, с мясом и специями.
Ингредиенты:
- 1 кочан капусты молодой
- 600-800 г свиных ребрышек
- Масло
- 1 шт лук
- 100 г белые сушеные грибы
- 2 ст.л кетчупа
Специи:
- мексиканская острая
- соль чесночная с травами
- паприка копченая
- к тушеным блюдам
Способ приготовления:
1. Пожарьте ребрышки, добавьте специи, лук, предварительно замоченный белый гриб. Воду из грибов, немного обыкновенной воды и тушите 1,5 часа.
2. Капусту мелко нарежьте, добавьте в кастрюлю, туда же кетчуп и тушите еще 15-20 минут.
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