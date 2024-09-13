Один из самых простых, вкусных и бюджетных овощей – картофель. Из него можно готовить не только первые блюда, но еще и закуски и сытные салаты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом сытного, вкусного и очень простого в приготовлении картофельного салата.

Ингредиенты:

молодой картофель – 8 шт.

сметана – 3 ст.л.

майонез – 3 ст.л.

горчица в зернах – 1/2 ст.л.

огурец – 1 шт.

фиолетовый лук – 1 маленький

зелень (петрушка+укроп)

сок лимона

Способ приготовления:

1. Картофель отварите и после запеките.

2. Порежьте огурец, лук, зелень.

3. Смешайте сметану, майонез, горчицу, сок лимона, перемешайте.

4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте картофель, заправьте соусом и перемешайте.

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