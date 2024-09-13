Вкуснее, чем "Оливье": быстрый и сытный картофельный салат за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
4,5 т.
Рецепт салата

Один из самых простых, вкусных и бюджетных овощей – картофель. Из него можно готовить не только первые блюда, но еще и закуски и сытные салаты.

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Что приготовить из картофеля

Кулинар поделилась в Instagram рецептом сытного, вкусного и очень простого в приготовлении картофельного салата.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • молодой картофель – 8 шт.
  • сметана – 3 ст.л.
  • майонез – 3 ст.л.
  • горчица в зернах – 1/2 ст.л.
  • огурец – 1 шт.
  • фиолетовый лук – 1 маленький
  • зелень (петрушка+укроп)
  • сок лимона

Способ приготовления:

1. Картофель отварите и после запеките.

Картофель для салата

2. Порежьте огурец, лук, зелень.

Соус для салата

3. Смешайте сметану, майонез, горчицу, сок лимона, перемешайте.

Приготовление салата

4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте картофель, заправьте соусом и перемешайте.

Готовый салат

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