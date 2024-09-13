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Вкуснее, чем "Оливье": быстрый и сытный картофельный салат за 10 минут
Один из самых простых, вкусных и бюджетных овощей – картофель. Из него можно готовить не только первые блюда, но еще и закуски и сытные салаты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом сытного, вкусного и очень простого в приготовлении картофельного салата.
Ингредиенты:
- молодой картофель – 8 шт.
- сметана – 3 ст.л.
- майонез – 3 ст.л.
- горчица в зернах – 1/2 ст.л.
- огурец – 1 шт.
- фиолетовый лук – 1 маленький
- зелень (петрушка+укроп)
- сок лимона
Способ приготовления:
1. Картофель отварите и после запеките.
2. Порежьте огурец, лук, зелень.
3. Смешайте сметану, майонез, горчицу, сок лимона, перемешайте.
4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте картофель, заправьте соусом и перемешайте.
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