Из картофеля можно готовить не только пюре, жаркое и салаты, но и вкусные запеканки, зразы, пироги. Еще картофель можно вкусно запекать с салом, овощами, тушить, жарить с грибами.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом картофельных пляцек, которые готовятся из пюре и творога.

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Ингредиенты:

картофель – 1,1 кг

сыр кисломолочный – 250 г

яйцо – 1 шт.

крахмал

специи: соль, перец, прованские травы – по вкусу

манка – для обкатки

масло – для жарки

Соус:

сметана 18% – 4 ст. л.

майонез – 2 ст. л.

огурец маринованный

кетчуп – 1 ст. л.

специи: соль, перец, сухой чеснок – по вкусу

рассол из огурцов

Способ приготовления:

1. Картошку отварите в мундирах. Должен получиться 1 кг отварного, разобранного картофеля.

2. Пропустите картофель и творог через мясорубку с мелким ситечком, перемешайте до однородности. Готовую массу разделите на 4 части. 1 часть достаньте и добавьте в то место крахмал. Добавьте яйцо, специи и перемешайте до однородной массы. Сформируйте пляцки, обкатайте в манке и пожарьте на разогретом масле с двух сторон до румяности.

3. Для соуса: мелко порежьте огурец, добавьте сметану, майонез, кетчуп, специи, перемешайте до однородности. По желанию доведите соус до нужной консистенции рассолом из огурцов.

Теплые картофельные пляцки полейте соусом.

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