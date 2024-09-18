Вкусный и полезный майонез из авокадо, который можно хранить до 2 месяцев: как приготовить

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Вкусный и полезный майонез из авокадо, который можно хранить до 2 месяцев: как приготовить

Гуакамоле – это традиционный соус мексиканской кухни, готовящийся на основе авокадо. Он настолько полюбился во всем мире, что приобрел немалую популярность, а некоторым даже успел надоесть. Именно поэтому люди и начали придумывать новые технологии приготовления соуса из авокадо, желая разнообразить рацион.

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Вот, например, пользователь с ником Easy_recipes9680 в TikTok опубликовала рецепт приготовления майонеза из авокадо. Он готовится в считанные минуты и может храниться в течение двух месяцев. Ну чем не отличная альтернатива гуакамоле?

Вкусный и полезный майонез из авокадо, который можно хранить до 2 месяцев: как приготовить
  • Ингредиенты
  • Авокадо – 1 шт
  • Лайм – 1 шт
  • Яйца – 3 шт
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец – ½ ч.л.
  • Мускатный орех – ½ ч.л.

Способ приготовления

1. Большой спелый авокадо разрезаем пополам и вынимаем косточку. Разрезаем его на меньшие части, чтобы поместился в блендер.

2. В глубокую емкость выжимаем сок из лайма.

Вкусный и полезный майонез из авокадо, который можно хранить до 2 месяцев: как приготовить

3. Яйца отвариваем до готовности, чистим и нарезаем на произвольные куски.

Вкусный и полезный майонез из авокадо, который можно хранить до 2 месяцев: как приготовить

4. В чашу блендера выкладываем все ингредиенты. Добавляем оливковое масло, соль, перец и мускатный орех.

Вкусный и полезный майонез из авокадо, который можно хранить до 2 месяцев: как приготовить

5. Измельчаем до однородности, после чего добавляем сок лайма и снова хорошо все перемешиваем.

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