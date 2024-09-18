Вкусный и полезный майонез из авокадо, который можно хранить до 2 месяцев: как приготовить
Гуакамоле – это традиционный соус мексиканской кухни, готовящийся на основе авокадо. Он настолько полюбился во всем мире, что приобрел немалую популярность, а некоторым даже успел надоесть. Именно поэтому люди и начали придумывать новые технологии приготовления соуса из авокадо, желая разнообразить рацион.
Вот, например, пользователь с ником Easy_recipes9680 в TikTok опубликовала рецепт приготовления майонеза из авокадо. Он готовится в считанные минуты и может храниться в течение двух месяцев. Ну чем не отличная альтернатива гуакамоле?
- Ингредиенты
- Авокадо – 1 шт
- Лайм – 1 шт
- Яйца – 3 шт
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Перец – ½ ч.л.
- Мускатный орех – ½ ч.л.
Способ приготовления
1. Большой спелый авокадо разрезаем пополам и вынимаем косточку. Разрезаем его на меньшие части, чтобы поместился в блендер.
2. В глубокую емкость выжимаем сок из лайма.
3. Яйца отвариваем до готовности, чистим и нарезаем на произвольные куски.
4. В чашу блендера выкладываем все ингредиенты. Добавляем оливковое масло, соль, перец и мускатный орех.
5. Измельчаем до однородности, после чего добавляем сок лайма и снова хорошо все перемешиваем.
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