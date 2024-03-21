Блюдо, приготовленное по этому рецепту, станет идеальным завтраком для каждого желающего получить заряд бодрости. Она очень легко готовится и нравится каждому, ведь ингредиенты начинки можно изменять в соответствии с собственными предпочтениями.

Именно фудблогер с ником tanya.perchik предоставила рецепт приготовления этого яичного блинчика с овощами и сыром. В Instagram она рассказала, какие по ее мнению овощи больше всего нравятся в этом блюде.

Ингредиенты

Шампиньоны – 30 гр

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Помидор – ½ шт

Моцарелла – 30 гр

Лук – 20 гр

Яйца – 2 шт

Соль

Перец

Способ приготовления

1. На сковороде растапливаем сливочное масло и добавляем шампиньоны, порезанные на произвольные куски.

2. Поджариваем шампиньоны, после чего добавляем помидоры, лук, соль и перец. Перемешиваем и тушим под крышкой в течение 5 минут.

3. На вторую сковороду выливаем взбитые вилкой яйца и выпекаем блинчик с двух сторон.

4. К овощам добавляем натертый сыр и держим на огне, пока он не растает.

5. Выкладываем начинку на блинчик и складываем его пополам, а затем еще раз пополам.

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