Вкусный и полезный завтрак на каждый день: яичный блинчик с овощами и сыром
Блюдо, приготовленное по этому рецепту, станет идеальным завтраком для каждого желающего получить заряд бодрости. Она очень легко готовится и нравится каждому, ведь ингредиенты начинки можно изменять в соответствии с собственными предпочтениями.
Именно фудблогер с ником tanya.perchik предоставила рецепт приготовления этого яичного блинчика с овощами и сыром. В Instagram она рассказала, какие по ее мнению овощи больше всего нравятся в этом блюде.
Ингредиенты
- Шампиньоны – 30 гр
- Помидор – ½ шт
- Моцарелла – 30 гр
- Лук – 20 гр
- Яйца – 2 шт
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. На сковороде растапливаем сливочное масло и добавляем шампиньоны, порезанные на произвольные куски.
2. Поджариваем шампиньоны, после чего добавляем помидоры, лук, соль и перец. Перемешиваем и тушим под крышкой в течение 5 минут.
3. На вторую сковороду выливаем взбитые вилкой яйца и выпекаем блинчик с двух сторон.
4. К овощам добавляем натертый сыр и держим на огне, пока он не растает.
5. Выкладываем начинку на блинчик и складываем его пополам, а затем еще раз пополам.
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