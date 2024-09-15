Вкусный "Морской" салат с креветками и крабовыми палочками: чем заправить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусный 'Морской' салат с креветками и крабовыми палочками: чем заправить

Салат "Морской" – блюдо с креветками и крабовыми палочками. Также вам понадобятся некоторые свежие овощи и отварные яйца. Очень вкусно заправить соусом тартар.

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Идея приготовления вкусного салата с креветками и соусом тартар опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Для праздничного стола идеален вариант.

Вкусный ''Морской'' салат с креветками и крабовыми палочками: чем заправить

Ингредиенты:

  • креветки – 150 г
  • крабовые палочки – 100 г
  • яйца – 2-3 шт.
  • соус тартар – 2-3 ст.л.
  • огурцы – 2 шт.
  • соль – по вкусу
  • укроп – для украшения

Способ приготовления:

Вкусный ''Морской'' салат с креветками и крабовыми палочками: чем заправить

1. Замороженные креветки разморозить и залить крутым кипятком.

2. Очистить от панциря и пищевода.

Вкусный ''Морской'' салат с креветками и крабовыми палочками: чем заправить

3. Нарезать крабовые палочки квадратиком.

4. Сварить яйца и измельчить.

Вкусный ''Морской'' салат с креветками и крабовыми палочками: чем заправить

5. Зелень промыть и просушить.

6. Помыть и порезать огурцы.

Вкусный ''Морской'' салат с креветками и крабовыми палочками: чем заправить

7. В порционную посуду (можно брать бокал) выложить слоями зелень, огурец, крабовые палочки, яйца и креветки.

8. Заправить салат с соусом тартар и добавить соль по вкусу.

Вкусный ''Морской'' салат с креветками и крабовыми палочками: чем заправить

9. Украсить салат креветкой и укропом.

10. Перед употреблением салат перемешать.

Вкусный ''Морской'' салат с креветками и крабовыми палочками: чем заправить

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