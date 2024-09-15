Вкусный "Морской" салат с креветками и крабовыми палочками: чем заправить
Салат "Морской" – блюдо с креветками и крабовыми палочками. Также вам понадобятся некоторые свежие овощи и отварные яйца. Очень вкусно заправить соусом тартар.
Идея приготовления вкусного салата с креветками и соусом тартар опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Для праздничного стола идеален вариант.
Ингредиенты:
- креветки – 150 г
- крабовые палочки – 100 г
- яйца – 2-3 шт.
- соус тартар – 2-3 ст.л.
- огурцы – 2 шт.
- соль – по вкусу
- укроп – для украшения
Способ приготовления:
1. Замороженные креветки разморозить и залить крутым кипятком.
2. Очистить от панциря и пищевода.
3. Нарезать крабовые палочки квадратиком.
4. Сварить яйца и измельчить.
5. Зелень промыть и просушить.
6. Помыть и порезать огурцы.
7. В порционную посуду (можно брать бокал) выложить слоями зелень, огурец, крабовые палочки, яйца и креветки.
8. Заправить салат с соусом тартар и добавить соль по вкусу.
9. Украсить салат креветкой и укропом.
10. Перед употреблением салат перемешать.
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