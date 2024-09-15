Салат "Морской" – блюдо с креветками и крабовыми палочками. Также вам понадобятся некоторые свежие овощи и отварные яйца. Очень вкусно заправить соусом тартар.

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Идея приготовления вкусного салата с креветками и соусом тартар опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Для праздничного стола идеален вариант.

Ингредиенты:

креветки – 150 г

крабовые палочки – 100 г

яйца – 2-3 шт.

соус тартар – 2-3 ст.л.

огурцы – 2 шт.

соль – по вкусу

укроп – для украшения

Способ приготовления:

1. Замороженные креветки разморозить и залить крутым кипятком.

2. Очистить от панциря и пищевода.

3. Нарезать крабовые палочки квадратиком.

4. Сварить яйца и измельчить.

5. Зелень промыть и просушить.

6. Помыть и порезать огурцы.

7. В порционную посуду (можно брать бокал) выложить слоями зелень, огурец, крабовые палочки, яйца и креветки.

8. Заправить салат с соусом тартар и добавить соль по вкусу.

9. Украсить салат креветкой и укропом.

10. Перед употреблением салат перемешать.

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