Одним из самых популярных гаджетов на кухне уже много лет является микроволновка. Все хозяйки радостно пользуются ею для приготовления, а также разогрева блюд. Однако есть у микроволновки и один достаточно значительный недостаток – ее очень тяжело мыть.

Именно для уменьшения объема загрязнений были придуманы специальные крышки, которыми следует накрывать блюда. Но и они не ограждают микроволновку от многочисленных загрязнений. Недавно в TikTok пользователь с ником stephanieboothhome рассказала о способе, благодаря которому можно отчистить самую грязную микроволновку, не используя при этом химию.

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Способ очистки микроволновки

1. Поставить в печь миску с водой за лимонным соком и включить на 2-3 минуты. Благодаря образованной паре засохшие брызги грязи станут гораздо мягче.

2. Достать миску с водой.

3. Протереть камеру микроволновки влажной тряпкой.

Благодаря этому простому методу микроволновка будет очищена до блеска всего за несколько минут. Но самое главное, что в данном процессе не принимают участия никакие химикаты, а значит, процесс разогрева и приготовления пищи в ней останется полностью безопасным.

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