Кажуть, ніби, ніби вищий сорт пшеничного борошна – то вища його якість. Отже, перевагу слід віддавати саме йому. Насправді ж…

Шеф-кондитер, учасник популярних українських кулінарних телешоу Єфим Кравченко допомагає уникнути доволі поширених хибних уявлень щодо домашньої випічки та привертає увагу до деяких нутрицевтичних та технологічних нюансів.

Сортність залежить від того, з якої частини зерна виготовляється борошно, а не від того, наскільки точно виробники дотримуються вимог щодо виробництва. Борошно вищого сорту складається з дуже тонко подрібнених часток ендосперму, внутрішнього ядра зерна, і майже не містить висівок. У борошні ж першого сорту крім змолотого ядра міститься ще приблизно 2-3 % подрібнених оболонок та алейронового шару (зовнішньої оболонки ядра) – тобто висівок.

Найбільше борошно вищого сорту годиться для випікання здоби і не рекомендується для приготування хлібу на кожен день, оскільки не містить корисних макро- та мікроелементів. Для хлібу, а також для таких страв, як пироги, булочки, оладки, млинці, ліпше використовувати борошно першого сорту. Хліб з такого борошно черствіє повільніше, а наявність у ньому певної кількості висівок іде на користь – зважаючи на те, наскільки части у нашому раціоні з’являються високорафіновані продукти.

Якщо якісне борошно зберігалося надійно, просіювати його не обов’язково. Насправді ж…

Сенс просіювання – не тільки у тому, щоб відділити небажані домішки чи жучків, а й у тому, щоб наситити борошно повітрям. Аероване борошно легше замішується, а тісто краще сходить. Робота з просяним і не просіяним борошном відрізняється в рази.

Найкорисніша випічка – та, що не містить глютену. Насправді ж…

Ретельно уникати глютену слід тільки тим, хто страждає на непереносимість або алергію на цю речовину. Здоровим же людям (а їх переважна більшість) сахатися клійковини немає сенсу. Так само, слідуючи за модою на "здорове безглютенове харчування", варто подумати, чи слід заміняти звичайне борошно на мигдалеве чи кокосове. Такі види борошна, на відміну від того ж пшеничного, містять дуууже значну кількість жирів. Це точно той ефект, на який розраховують поборники стрункості? Навряд. Тим, хто переживає за обриси талії, раціонально класти у випічку поменше масла, олії та цукру й додавати різноманітних зернят туди, де вони доречні.

Якщо домашні пиріжки поступаються магазинній випічці у пухкості – проблема у рецепті, потрібно пошукати інший. Насправді ж…

Дуже часто секрет пухкої текстури магазинних кондитерських виробів – в несекретному використанні покращувачів для випічки та стабілізаторів. Що ж до смаку – то звісно, що домашня випічка найкраща!

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