Запеченная скумбрия с овощами и спецяими: рецепт вкусного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
144
Запеченная скумбрия с овощами и спецяими: рецепт вкусного блюда для ужина

Скумбрия – идеальная рыба для запекания, а также ее можно солить, мариновать и тушить  с овощами и соусами. Еще из нее можно делать намазки и вкусные салаты.

Видео дня
Как вкусно запечь скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной скумбрии с луком, картофелем и специями.

Рецепт рыбы

Ингредиенты: 

  • филе скумбрии
  • картофель
  • лук 
  • томаты черри
  • лимон
  • масло
  • соль
  • специи для картофеля и рыбки

Способ приготовления: 

1. Предварительно отварите картофель до готовности и выложите на дно формы. Полейте маслом, посолите и добавьте специи. К картофелю добавьте еще порезанный лук и томаты.

Вареный картофель

2. На филе скумбрии сделайте разрезы, посолите и добавьте специи. 

Скумбрия со специями и маслом

3. Выложите рыбу на овощи, обязательно полейте соком лимона и растительным маслом. Отправьте в разогретую до 200 С духовку на 20-25 минут.

Готова скумбрия

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецептрыба

Сейчас мы готовим

Все рецепты