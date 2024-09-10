Запеченная скумбрия с овощами и спецяими: рецепт вкусного блюда для ужина
Скумбрия – идеальная рыба для запекания, а также ее можно солить, мариновать и тушить с овощами и соусами. Еще из нее можно делать намазки и вкусные салаты.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной скумбрии с луком, картофелем и специями.
Ингредиенты:
- филе скумбрии
- картофель
- лук
- томаты черри
- лимон
- масло
- соль
- специи для картофеля и рыбки
Способ приготовления:
1. Предварительно отварите картофель до готовности и выложите на дно формы. Полейте маслом, посолите и добавьте специи. К картофелю добавьте еще порезанный лук и томаты.
2. На филе скумбрии сделайте разрезы, посолите и добавьте специи.
3. Выложите рыбу на овощи, обязательно полейте соком лимона и растительным маслом. Отправьте в разогретую до 200 С духовку на 20-25 минут.
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