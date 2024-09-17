Жареные пельмени со сливочно-соевым соусом для перекуса: вкуснее и проще, чем вареники
Пельмени – самое простое и сытное блюдо из муки. Для начинки лучше всего использовать мясной фарш. Стоит отметить, что готовить их можно как в кастрюле, в духовке и просто на сковороде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и быстрого блюда для ужина – жареные пельмени.
Ингредиенты:
- 20 г сливочного масла
- 600 г пельменей
- 180 г крем-сыра
- 60 г соевого соуса
- соль и перец по вкусу
- зелень по вкусу
- крутой кипяток
Способ приготовления:
1. В сковороде разогрейте сливочное масло и всыпьте пельмени замороженные. Жарьте пельмени, часто перемешивая около 7 минут.
2. Добавьте крем-сыр и соевый соус, немного размешайте и влейте кипящую воду. Налейте так, чтобы не полностью покрыть пельмени. Добавьте соль и перец по вкусу, только помните, что соевый соус уже прибавил солености. Накройте крышкой готовьте 7-8 минут.
3. Перед подачей присыпьте порезанной зеленью!
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