Пельмени – самое простое и сытное блюдо из муки. Для начинки лучше всего использовать мясной фарш. Стоит отметить, что готовить их можно как в кастрюле, в духовке и просто на сковороде.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и быстрого блюда для ужина – жареные пельмени.

Ингредиенты:

20 г сливочного масла

600 г пельменей

180 г крем-сыра

60 г соевого соуса

соль и перец по вкусу

зелень по вкусу

крутой кипяток

Способ приготовления:

1. В сковороде разогрейте сливочное масло и всыпьте пельмени замороженные. Жарьте пельмени, часто перемешивая около 7 минут.

2. Добавьте крем-сыр и соевый соус, немного размешайте и влейте кипящую воду. Налейте так, чтобы не полностью покрыть пельмени. Добавьте соль и перец по вкусу, только помните, что соевый соус уже прибавил солености. Накройте крышкой готовьте 7-8 минут.

3. Перед подачей присыпьте порезанной зеленью!

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