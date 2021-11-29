Какую часть кролика лучше взять для запекания: секрет блюда от шеф-повара

Мясо кролика невероятно нежное и сочное. Но такой продукт легко испортить, он ведь очень деликатный. Чтобы кролик не был резиновым и хорошо приготовился, нужно выбрать правильные ингредиенты и добавлять в четкой последовательности.

Технологией приготовления идеального кролика поделился звездный шеф-повар Владимир Ярославский на своей странице в Instagram. Такое блюдо получается действительно идеальным и точно поразит всех гостей.

Ингредиенты:

ножки кролика – 4 шт (или один целый кролик)

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лук – 2 шт

белое сухое вино – 100 г

масло для жарки

соль, перец, чабрец и розмарин

мука – 1 ст.л

сливочное масло – 1 ст.л

горчица в зернах – 1.5 ст. л

Способ приготовления:

1. Ножки промыть, просушить, обжарить на растительном масле с 2-х сторон.

2. На этой же сковороде сразу обжарить лук.

3. Можно добавить масла по необходимости, постоянно помешивать.

4. Когда лук станет ароматным, добавить белое вино, довести до кипения и варить 2-3 минуты.

5. Добавляем кролик, соль, перец, травы и немного питьевой воды (или по желанию бульона)

6. Накрыть крышкой и готовить на медленном огне часа. 2 – 2.5 – зависит от мяса.

7. Периодически переворачивать ножки, чтобы они постоянно находились в соусе со всех сторон. Чем медленнее огонь – тем лучше.

8. Когда мякоть стала нежной, вынуть ножки, выложить всю жидкость на сито, лук перетереть.

9. Из муки и масла сделать соус Ру, им загустить лук с бульоном. Добавить горчицу. Довести по вкусу. Положить ножки назад и тушить минут 10-15.

10. Подавать с картофельным пюре.

По желанию можно добавлять сметану, грибы, чернослив – но не все вместе. Также, если отделить мясо от костей, его можно использовать для приготовления пасты или лазаньи.

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