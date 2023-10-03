Маринованная капуста – это вкуснейшая закуска быстрого приготовления в домашних условиях. Для того чтобы блюдо было сладким, следует дополнить капусту болгарским перцем и морковью, а также приготовить удачный маринад.

Фудблогер Ирина Есьман (iryna_yesman_food) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованной капусты с болгарским перцем за 6 часов.

Ингредиенты:

капуста – 2 кг

болгарский перец – 500 г

морковь – 500 г

лук – 2-3 шт

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Маринад:

вода – 500 мл

сахар – 5 ст. л.

масло растительное – 6 ст. л.

уксус – 6 ст. л.

соль – 1 ст. л.

перец горошек

лавровый лист

Способ приготовления:

1. Для начала подготовить овощи: капусту нашинковать, морковь натереть на терке, болгарский перец порезать соломкой, лук – полукольцами.

2. Все подготовленные овощи смешать и выложить в банки, но сильно трамбовать не нужно.

3. Для приготовления маринада нужно налить в кастрюлю воду и довести до кипения.

4. В кипящую воду добавить оставшиеся ингредиенты и еще раз довести до кипения.

5. Горячим маринадом наполнить банки, накрыть крышкой и оставить 6 часов. После этого хранить в прохладном месте. Приятного аппетита!

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