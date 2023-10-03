Быстрая маринованная капуста с перцем: получается хрустящая и сладкая
Маринованная капуста – это вкуснейшая закуска быстрого приготовления в домашних условиях. Для того чтобы блюдо было сладким, следует дополнить капусту болгарским перцем и морковью, а также приготовить удачный маринад.
Фудблогер Ирина Есьман (iryna_yesman_food) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованной капусты с болгарским перцем за 6 часов.
Ингредиенты:
- капуста – 2 кг
- болгарский перец – 500 г
- морковь – 500 г
- лук – 2-3 шт
Маринад:
- вода – 500 мл
- сахар – 5 ст. л.
- масло растительное – 6 ст. л.
- уксус – 6 ст. л.
- соль – 1 ст. л.
- перец горошек
- лавровый лист
Способ приготовления:
1. Для начала подготовить овощи: капусту нашинковать, морковь натереть на терке, болгарский перец порезать соломкой, лук – полукольцами.
2. Все подготовленные овощи смешать и выложить в банки, но сильно трамбовать не нужно.
3. Для приготовления маринада нужно налить в кастрюлю воду и довести до кипения.
4. В кипящую воду добавить оставшиеся ингредиенты и еще раз довести до кипения.
5. Горячим маринадом наполнить банки, накрыть крышкой и оставить 6 часов. После этого хранить в прохладном месте. Приятного аппетита!
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