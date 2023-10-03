Быстрая маринованная капуста с перцем: получается хрустящая и сладкая

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,2 т.
Быстрая маринованная капуста с перцем: получается хрустящая и сладкая

Маринованная капуста – это вкуснейшая закуска быстрого приготовления в домашних условиях. Для того чтобы блюдо было сладким, следует дополнить капусту болгарским перцем и морковью, а также приготовить удачный маринад.

Фудблогер Ирина Есьман (iryna_yesman_food) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованной капусты с болгарским перцем за 6 часов.

Маринованная капуста быстрого приготовления

Ингредиенты:

  • капуста – 2 кг
  • болгарский перец – 500 г
  • морковь – 500 г
  • лук – 2-3 шт
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Маринад:

  • вода – 500 мл
  • сахар – 5 ст. л.
  • масло растительное – 6 ст. л.
  • уксус – 6 ст. л.
  • соль – 1 ст. л.
  • перец горошек
  • лавровый лист

Способ приготовления:

1. Для начала подготовить овощи: капусту нашинковать, морковь натереть на терке, болгарский перец порезать соломкой, лук – полукольцами.

Маринованная капуста с морковью быстрого приготовления

2. Все подготовленные овощи смешать и выложить в банки, но сильно трамбовать не нужно.

3. Для приготовления маринада нужно налить в кастрюлю воду и довести до кипения.

4. В кипящую воду добавить оставшиеся ингредиенты и еще раз довести до кипения.

Быстрая маринованная капуста

5. Горячим маринадом наполнить банки, накрыть крышкой и оставить 6 часов. После этого хранить в прохладном месте. Приятного аппетита!

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