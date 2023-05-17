Чем заменить щавель и крапиву в зеленом борще: делимся рецептом вкусного летнего блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Зеленый борщ

Зеленый борщ – по-настоящему летнее блюдо, которое готовится из зелени, часто с молодым картофелем и вареными яйцами. Для приготовления можно использовать мясо, а также можно готовить и без. Для яркого вкуса кулинары советуют добавлять щавель, шпинат или зеленый лук. 

Зеленый борщ со щавелем

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом зеленого борща со шпинатом, яйцами и мясом, который готовится быстро и будет идеальным вариантом обеда. 

Рецепт борща
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Ингредиенты:

  • мясо/ребра – 300-500 г (можно без)
  • картофель – 4-5 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • шпинат – 1 пучок 
  • зелень: лука, укропа, петрушки – по вкусу
  • яйца (вареные) – 4 шт.
  • специи: соль, перец, карри, куркума, хмели-сунели, паприка – по вкусу
  • сельдерей, петрушка, морковь, лук
  • сметана – для подачи

Способ приготовления:

1. Бульон: помойте порционно ребра, переложите в кастрюлю, залейте 3 л воды, доведите до кипения. Как закипит, снимайте пену, добавьте сельдерей, петрушку, морковь, лук, лавровый лист и варите 1,5 часа. Достаньте косточки, процедите и долейте воду, чтобы было 3 л – бульон для борща. 

Бульон для борща

2. Почистите и порежьте небольшими кубиками картофель, залейте его 3 л бульона/воды, поставьте на огонь.

Картофель для блюда

3. Зажарка: мелко порежьте лук и натертую морковь, обжарьте на оливковом масле, когда они станут мягкими и золотистыми добавьте специи, кроме соли, немного сахара, пару минут готовьте и выключите.  

Свежий шпинат

4. Добавьте зажарку к картофелю, порезанный шпинат, зелень, потертые на грубую терку или порезанные кубиками яйца, как закипит, помешивая, готовьте еще 2 минуты.  

Готовый борщ

Подавайте борщ со сметаной!

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