Идеальный ванильный бисквит без молока: на чем приготовить выпечку
Бисквит – это самый простой в приготовлении пирог, который можно готовить из разного теста на молоке, сметане, кефире, кипятке или просто на яйцах. В процессе приготовления важно соблюдать четкие пропорции и хорошо взбивать ингредиенты между собой – так бисквит будет пышный, мягкий и не упадет.
Фудблогер Дина Ляшик (dina_liashyk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом идеального ванильного бисквита на кипятке.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт
- сахар – 190 г
- мука – 150 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- масло растительное – 60 мл
- кипяток – 40 мл
- ванильный сахар – 1 п
Способ приготовления:
1. Яйца с сахаром взбить миксером до пышной белой массы. Она должна увеличиться в объеме и стать светлой.
2. Добавить масло и ванильный сахар. Перемешать миксером около 10 секунд.
3. В отдельной миске тщательно перемешать муку с разрыхлителем. Добавить в массу яичную, перемешать лопаткой снизу-доверху.
4. Добавить кипяток, перемешать. Вылить тесто в форму.
5. Выпекать при температуре 170 градусов 45-50 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: