Бисквит – это самый простой в приготовлении пирог, который можно готовить из разного теста на молоке, сметане, кефире, кипятке или просто на яйцах. В процессе приготовления важно соблюдать четкие пропорции и хорошо взбивать ингредиенты между собой – так бисквит будет пышный, мягкий и не упадет.

Фудблогер Дина Ляшик (dina_liashyk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом идеального ванильного бисквита на кипятке.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт

сахар – 190 г

мука – 150 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

масло растительное – 60 мл

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кипяток – 40 мл

ванильный сахар – 1 п

Способ приготовления:

1. Яйца с сахаром взбить миксером до пышной белой массы. Она должна увеличиться в объеме и стать светлой.

2. Добавить масло и ванильный сахар. Перемешать миксером около 10 секунд.

3. В отдельной миске тщательно перемешать муку с разрыхлителем. Добавить в массу яичную, перемешать лопаткой снизу-доверху.

4. Добавить кипяток, перемешать. Вылить тесто в форму.

5. Выпекать при температуре 170 градусов 45-50 минут.

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