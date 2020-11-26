Как пить и чем закусывать виски: 6 главных правил

Крепкий алкогольный напиток виски неспроста окрестили "напитком алхимиков". Ведь традиционный рецепт этого напитка с многомиллионной армией поклонников насчитывает всего три ингредиента: воду, солод и дрожжи. Но вам вряд ли удастся когда-либо до конца изучить все разнообразие оттенков вкуса и аромата этого воистину колдовского зелья. Тот, кто хоть раз попробовал виски, придерживаясь всех правил, позволяющих оценить великолепие этого напитка – скорее всего, пополнит многомиллионную армию почитателей виски, который любят и с удовольствием смакуют во всех уголках земного шара. И именно тому, как пить виски правильно, посвящена эта статья.

Алкогольный напиток "Аль Капоне". Источник: АБК Днепр

Бурбон и виски: одно и то же или напитки с разными характерами?

Если вы не являетесь сомелье или истинным гурманом, спутать виски и бурбон для вас будет немудрено. Тем не менее, несмотря на достаточно тесное "родство", различия между этими двумя напитками есть – и они достаточно существенны. Особенно с точки зрения того, как следует употреблять каждый из этих напитков, с учетом традиций и культуры употребления.

Во-первых, виски производится по всему миру, начиная от родины этого напитка – Шотландии – до Канады и Японии. А вот страной происхождения бурбона считается США, где этот напиток производится и пользуется большой популярностью.

Во-вторых, виски и бурбон производятся из разного сырья. Виски готовят из ячменя, ржи и пшеницы, а бурбон – из кукурузы: ее при изготовлении этого напитка должно быть не меньше 51%, тогда как в сырье для виски максимально допустимое содержание кукурузы – не более 10%.

В-третьих, различаются виски и бурбон также вкусовыми оттенками. Для бурбона характерен сладковатый и очень насыщенный вкус: так в напитке проявляет себя кукуруза. Европейский или японский виски имеет более разнообразную вкусовую палитру: в виски можно различить цитрусовые, шоколадные, торфяные или коричные оттенки.

В-четвертых, виски и бурбон имеют свои особенности выдержки. Бурбон выдерживается исключительно в новых дубовых бочках, обожженных изнутри. А вот виски выдерживают в старых дубовых бочках из-под хереса, вина или того же бурбона. Разнятся также и сроки выдержки. Так, бурбон выдерживается не менее 2 лет. Виски же в Шотландии выдерживают не менее 3-х, в Ирландии – не менее 5, в Канаде – от 6 лет.

Кстати, технология производства у виски и бурбона также разная. Чтобы приготовить виски, зерновое сырье сначала замачивают, проращивают, высушивают и отшелушивают до выделения ферментов, необходимых для дальнейшего приготовления напитка. Когда же готовится бурбон, кукурузу просто измельчают, заливают водой и варят.

Пьем виски правильно

Если уж виски так отличается от своего близкого родственника бурбона, а от остальных крепких алкогольных напитков и подавно – немудрено, что и пить его нужно особенным образом. При этом, культура потребления виски очень сильно зависит от того, в какой стране он был произведен.

Но существуют и общие правила, соблюдение которых поможет оценить виски во всей красе.

1. Температура напитка. Идеальной температурой для виски считается 18-20 градусов. Именно при этой температуре напиток максимально раскроет все оттенки вкуса и аромата. При более низкой температуре виски "скукоживается" и теряет часть своего букета. При более высокой - напиток начинает сильнее отдавать спиртом.

2. Идеальная емкость. Традиционно виски пьют из широких стаканов с толстым дном. Правда, в последнее время все большую популярность приобретают и вытянутые тюльпанообразные бокалы. Но и для стаканов, и для бокалов действует одно и то же правило: емкость заполняется напитком не более чем на треть – так виски лучше "раскроется".

3. Употребление. Как правило, виски рекомендуют пить в чистом виде. На родине этого напитка, в Шотландии, существует целый обряд потребления виски. Когда напиток налит в бокал, настоящий шотландец прежде всего любуется глубоким искрящимся цветом напитка. После – глубоко вдыхают аромат виски. Далее – делают первый глоток напитка, смакуя его. Половину содержимого стакана пьют медленно, маленькими глотками. Оставшуюся половину виски разбавляют небольшим количеством чистой негазированной воды – и так же неторопливо допивают содержимое стакана до дна.

В других странах, где виски пользуется особой популярностью, напиток чаще всего либо не разбавляют вовсе, либо пьют с добавлением льда. Кстати, в случаях, когда необходимо охладить напиток, но при этом не хочется разбавлять его вследствие таяния льда – используют охлажденные камни для виски. Или предварительно охлаждают стакан, в который впоследствии наливают напиток.

4. Истинные любители предпочитают виски не закусывать. И традиционно этот напиток часто идет в компании с хорошей сигарой. Однако закуски вовсе не являются табу для этого напитка. И если в Шотландии виски "закусывают" лишь чистой родниковой водой, то в Ирландии широко распространены мясные блюда, красная рыба и морепродукты. В Америке же оптимальной закуской к виски (точнее, к бурбону) считаются разнообразные десерты, шоколад и фрукты. На постсоветском пространстве виски традиционно закусывают мясными или рыбными блюдами, салатами и различными бутербродами.

5. При всей демократичности виски в отношении закусок, продукты и блюда, которые категорически не подходят к этому напитку, все же существуют. Так, не рекомендуется сочетать виски с кусочками свежего мяса, маринованными овощами, цитрусовыми и сильно приправленными специями блюдами. Все эти виды продуктов способны напрочь "убить" вкус и аромат виски.

6. Какой бы способ употребления виски вы не выбрали – очень важно качество самого напитка. И виски "Аль Капоне" производства Алкогольно-безалкогольного комбината Днепр несомненно удивит вас соотношением цены и качества. Ведь широкий ассортимент высококачественного виски производитель предлагает по очень "вкусной" цене. Односолодовый и выдержанный, купажный, с нотками вишни, меда, яблока… Палитра виски "Аль Капоне" способна удовлетворить запросы самого требовательного ценителя. Ведь высококачественное сырье в комплексе с чистой водой из собственной артезианской скважины глубиной 120 м, современные технологии и традиционные рецепты образуют секрет успеха действительно качественного напитка.

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