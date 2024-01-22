Как приготовить рыхлый бисквит без сахара: гораздо более полезный десерт
Самый вредный ингредиент в бисквитных тортах – это сахар. Его добавляют не только для вкуса, но и для пышной текстуры. Но чтобы десерт не нанес серьезного вреда вашей фигуре – воспользуйтесь следующей технологией.
Идея приготовления бисквитного торта без сахара опубликована на странице prikorm_kids_menu в Instagram. Для начинки отлично подходит банан.
Ингредиенты для белого бисквита:
- 4 яйца
- 1 ч.л. соды (потушить лимоном)
- 120-150 г муки
- 0,5 ч.л. ванилина
Ингредиенты для шоколадного бисквита:
- 4 яйца
- 1 ч.л. соды (потушить лимоном)
- 120-150 г муки
- 0,5 ч.л. ванилина
- 1 ч.л. кероба (или обычного какао)
Способ приготовления (выпекать бисквиты по отдельности):
1. Яйца взбить.
2. Добавить просеянную муку.
3. Все перемешать ложкой или лопаткой.
4. Добавить ванилин.
5. Добавить соду, гашеную лимоном.
6. Перелить в форму, смазанную сливочным маслом для выпечки.
7. Выпекать каждый корж 10-12 минут при температуре 180 градусов (главное – не пересушить). Проверить деревянной шпажкой готовность. Все зависит от духовки.
8. Готовый бисквит охладить, можно испечь заранее, а затем обернуть пищевой пленкой и поставить в холодильник.
9. Затем разрезать пополам.
Ингредиенты для крема:
- 350-400 г сметаны 20%
- 250 г крем-сыра (маскарпоне, филадельфия)
- 200 г кураги
- 1 банан
Способ приготовления крема:
1. Курагу и банан сбить блендером.
2. Сметану взбить.
3. Добавить крем-творог и взбитую курагу с бананом.
4. Все взбить венчиком.
Ингредиенты для пропитки:
- 20 г сметана (набрать из крема)
- 40 мл вода кипяченая
Все смешать
Начинка: банан порезать кружочками.
Собрать торт:
- бисквит
- пропитка
- крем
- банан (и так по кругу)
Поставить в холодильник, чтобы пропитался на несколько часов.
Украсить нарезанной курагой, ягодами.
Важные нюансы:
1. Бисквит без сахара – поэтому он не будет пышный.
2. Также он будет плотнее тех, что мы привыкли.
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