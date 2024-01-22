Самый вредный ингредиент в бисквитных тортах – это сахар. Его добавляют не только для вкуса, но и для пышной текстуры. Но чтобы десерт не нанес серьезного вреда вашей фигуре – воспользуйтесь следующей технологией.

Идея приготовления бисквитного торта без сахара опубликована на странице prikorm_kids_menu в Instagram. Для начинки отлично подходит банан.

Ингредиенты для белого бисквита:

4 яйца

1 ч.л. соды (потушить лимоном)

120-150 г муки

0,5 ч.л. ванилина

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Ингредиенты для шоколадного бисквита:

4 яйца

1 ч.л. соды (потушить лимоном)

120-150 г муки

0,5 ч.л. ванилина

1 ч.л. кероба (или обычного какао)

Способ приготовления (выпекать бисквиты по отдельности):

1. Яйца взбить.

2. Добавить просеянную муку.

3. Все перемешать ложкой или лопаткой.

4. Добавить ванилин.

5. Добавить соду, гашеную лимоном.

6. Перелить в форму, смазанную сливочным маслом для выпечки.

7. Выпекать каждый корж 10-12 минут при температуре 180 градусов (главное – не пересушить). Проверить деревянной шпажкой готовность. Все зависит от духовки.

8. Готовый бисквит охладить, можно испечь заранее, а затем обернуть пищевой пленкой и поставить в холодильник.

9. Затем разрезать пополам.

Ингредиенты для крема:

350-400 г сметаны 20%

250 г крем-сыра (маскарпоне, филадельфия)

200 г кураги

1 банан

Способ приготовления крема:

1. Курагу и банан сбить блендером.

2. Сметану взбить.

3. Добавить крем-творог и взбитую курагу с бананом.

4. Все взбить венчиком.

Ингредиенты для пропитки:

20 г сметана (набрать из крема)

40 мл вода кипяченая

Все смешать

Начинка: банан порезать кружочками.

Собрать торт:

бисквит

пропитка

крем

банан (и так по кругу)

Поставить в холодильник, чтобы пропитался на несколько часов.

Украсить нарезанной курагой, ягодами.

Важные нюансы:

1. Бисквит без сахара – поэтому он не будет пышный.

2. Также он будет плотнее тех, что мы привыкли.

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