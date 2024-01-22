Как приготовить рыхлый бисквит без сахара: гораздо более полезный десерт

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
1,1 т.
Как приготовить рыхлый бисквит без сахара: гораздо более полезный десерт

Самый вредный ингредиент в бисквитных тортах – это сахар. Его добавляют не только для вкуса, но и для пышной текстуры. Но чтобы десерт не нанес серьезного вреда вашей фигуре – воспользуйтесь следующей технологией.

Идея приготовления бисквитного торта без сахара опубликована на странице prikorm_kids_menu в Instagram. Для начинки отлично подходит банан.

Как приготовить рыхлый бисквит без сахара: гораздо более полезный десерт

Ингредиенты для белого бисквита:

  • 4 яйца
  • 1 ч.л. соды (потушить лимоном)
  • 120-150 г муки
  • 0,5 ч.л. ванилина
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Ингредиенты для шоколадного бисквита:

  • 4 яйца
  • 1 ч.л. соды (потушить лимоном)
  • 120-150 г муки
  • 0,5 ч.л. ванилина
  • 1 ч.л. кероба (или обычного какао)

Способ приготовления (выпекать бисквиты по отдельности):

Как приготовить рыхлый бисквит без сахара: гораздо более полезный десерт

1. Яйца взбить.

2. Добавить просеянную муку.

Как приготовить рыхлый бисквит без сахара: гораздо более полезный десерт

3. Все перемешать ложкой или лопаткой.

4. Добавить ванилин.

Как приготовить рыхлый бисквит без сахара: гораздо более полезный десерт

5. Добавить соду, гашеную лимоном.

6. Перелить в форму, смазанную сливочным маслом для выпечки.

7. Выпекать каждый корж 10-12 минут при температуре 180 градусов (главное – не пересушить). Проверить деревянной шпажкой готовность. Все зависит от духовки.

Как приготовить рыхлый бисквит без сахара: гораздо более полезный десерт

8. Готовый бисквит охладить, можно испечь заранее, а затем обернуть пищевой пленкой и поставить в холодильник.

9. Затем разрезать пополам.

Как приготовить рыхлый бисквит без сахара: гораздо более полезный десерт

Ингредиенты для крема:

  • 350-400 г сметаны 20%
  • 250 г крем-сыра (маскарпоне, филадельфия)
  • 200 г кураги
  • 1 банан

Способ приготовления крема:

Как приготовить рыхлый бисквит без сахара: гораздо более полезный десерт

1. Курагу и банан сбить блендером.

2. Сметану взбить.

3. Добавить крем-творог и взбитую курагу с бананом.

4. Все взбить венчиком.

Ингредиенты для пропитки:

  • 20 г сметана (набрать из крема)
  • 40 мл вода кипяченая

Все смешать

Начинка: банан порезать кружочками.

Собрать торт:

  • бисквит
  • пропитка
  • крем
  • банан (и так по кругу)

Поставить в холодильник, чтобы пропитался на несколько часов.

Украсить нарезанной курагой, ягодами.

Как приготовить рыхлый бисквит без сахара: гораздо более полезный десерт

Важные нюансы:

1. Бисквит без сахара – поэтому он не будет пышный.

2. Также он будет плотнее тех, что мы привыкли.

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