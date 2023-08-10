Кетчуп из кабачков: как приготовить универсальный бюджетный соус на зиму
Кетчуп из кабачков – это оригинальная консервация и альтернатива томатному. Он готовится очень просто, а его особенностью является использование пикантных и ароматных специй. Для яркого вкуса соус можно дополнить томатной пастой.
Фудблогер Елена Николаевна (olena_mykolaivna56) на своей странице в Instagram поделилась рецептом густого кетчупа из кабачков и томатной пасты на зиму.
Ингредиенты:
- кабачки – 1,5 кг
- лук – 0,5 кг
- соль – 2 ст. л.
- уксус – 200 мл
- сахар – 400 г
- паприка копченая – 1 ст. л.
- хмели-суннели – 1 ст. л.
- черный перец – 1 ст. л.
- чеснок – 1 головка
- паста томатная – 0,5 л
Способ приготовления:
1. Сначала нужно нарезать кабачки и лук кубиками. Смешать овощи между собой, добавив 2 ст. л. соли. Оставить в таком виде на 3 часа.
2. Когда пройдет отведенное время, нужно поставить овощи на плиту и тушить 30 минут.
3. После этого добавить оставшиеся ингредиенты: уксус, сахар, паприку, хмели-сунели, перец, томатную пасту. Выжать через пресс чеснок. Все перемешать и тушить еще 10 минут.
4. После этого снять массу с плиты и взбить погружным блендером.
5. Получившуюся массу разложить в стерильные банки. Закатать крышками. Готово!
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