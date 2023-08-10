Кетчуп из кабачков: как приготовить универсальный бюджетный соус на зиму

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Кетчуп из кабачков: как приготовить универсальный бюджетный соус на зиму

Кетчуп из кабачков – это оригинальная консервация и альтернатива томатному. Он готовится очень просто, а его особенностью является использование пикантных и ароматных специй. Для яркого вкуса соус можно дополнить томатной пастой.

Фудблогер Елена Николаевна (olena_mykolaivna56) на своей странице в Instagram поделилась рецептом густого кетчупа из кабачков и томатной пасты на зиму.

Рецепт кетчупа из кабачков на зиму

Ингредиенты:

  • кабачки – 1,5 кг
  • лук – 0,5 кг
  • соль – 2 ст. л.
  • уксус – 200 мл
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  • сахар – 400 г
  • паприка копченая – 1 ст. л.
  • хмели-суннели – 1 ст. л.
  • черный перец – 1 ст. л.
  • чеснок – 1 головка
  • паста томатная – 0,5 л

Способ приготовления:

1. Сначала нужно нарезать кабачки и лук кубиками. Смешать овощи между собой, добавив 2 ст. л. соли. Оставить в таком виде на 3 часа.

2. Когда пройдет отведенное время, нужно поставить овощи на плиту и тушить 30 минут.

Кабачковый кетчуп с томатной пастой

3. После этого добавить оставшиеся ингредиенты: уксус, сахар, паприку, хмели-сунели, перец, томатную пасту. Выжать через пресс чеснок. Все перемешать и тушить еще 10 минут.

4. После этого снять массу с плиты и взбить погружным блендером.

Кетчуп с кабачками на зиму

5. Получившуюся массу разложить в стерильные банки. Закатать крышками. Готово!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить кабачки на зиму, чтобы были как грибы.

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