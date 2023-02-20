Одно из лучших блюд из картофеля – деруны, которые можно готовить по-разному, с начинкой или соусом. Это сытное, полноценное блюдо на обед или ужин, которым можно накормить всю семью.

Важным компонентом в процессе приготовления дерунов есть яйца, которые помогают дерунам держать форму. Но если их не оказалось под рукой или вы по каким-то причинам их не употребляете, то есть альтернатива.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, чем заменить яйца в дерунах.

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Крахмал

Это очень бюджетный и простой ингредиент, точно на каждой кухне. Крахмал делает деруны очень мягкими и пышными, а корку – золотистой и хрустящей.

Майонез

Еще одной альтернативой является майонез. Обычно его наливают в тертый картофель. Что касается количества, то хватит нескольких столовых ложек. Такой ингредиент, как майонез, делает дерюны сочными и ароматными.

Сметана\кефир

Благодаря добавлению молочных продуктов – сметаны или кефира – картофель не так сильно темнеет и, соответственно, готовые деруны будут светлее. Добавлять ингредиенты в тесто лучше сразу перед жаркой.

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