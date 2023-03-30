Сколько варить яблочное повидло, чтобы оно не было темным: объясняем
Яблочное повидло – это не только начинка для выпечки или намазка на булку, но и самостоятельный сладкий десерт. Чтобы повидло мало приятную текстуру и привлекательный цвет, нужно соблюдать пропорции, время и рецепт.
Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как правильно и сколько готовить яблочное повидло, чтобы оно имело однородную консистенцию и привлекательный цвет.
Несколько нюансов:
- чем дольше варить повидло, тем темнее будет;
- пропорции сахара зависят от сорта яблок: если плоды кислые – увеличит количество на 30%;
- если добавить к повидлу кусочки лимона или апельсина, то десерт будет обладать тонким ароматом и легкой пикантностью;
- при варке начальный объем яблочной массы уменьшается в 2 раза, а также следует учесть, что яблочное повидло станет гуще после того, как остынет;
- соблюдая правила стерилизации, срок годности повидла составляет 3 года.
В зависимости от того, где именно вы варите повидло, время приготовления будет отличаться:
- Яблочное повидло в кастрюле следует варить 40 минут.
- Яблочное повидло в мультиварке следует варить на режиме "Тушение" 1,5 часа.
- Яблочное повидло в хлебопечке следует варить на режиме "Джем" 1 час.
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