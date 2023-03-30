Яблочное повидло – это не только начинка для выпечки или намазка на булку, но и самостоятельный сладкий десерт. Чтобы повидло мало приятную текстуру и привлекательный цвет, нужно соблюдать пропорции, время и рецепт.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как правильно и сколько готовить яблочное повидло, чтобы оно имело однородную консистенцию и привлекательный цвет.

Несколько нюансов:

чем дольше варить повидло, тем темнее будет;

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пропорции сахара зависят от сорта яблок: если плоды кислые – увеличит количество на 30%;

если добавить к повидлу кусочки лимона или апельсина, то десерт будет обладать тонким ароматом и легкой пикантностью;

при варке начальный объем яблочной массы уменьшается в 2 раза, а также следует учесть, что яблочное повидло станет гуще после того, как остынет;

соблюдая правила стерилизации, срок годности повидла составляет 3 года.

В зависимости от того, где именно вы варите повидло, время приготовления будет отличаться:

- Яблочное повидло в кастрюле следует варить 40 минут.

- Яблочное повидло в мультиварке следует варить на режиме "Тушение" 1,5 часа.

- Яблочное повидло в хлебопечке следует варить на режиме "Джем" 1 час.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить повидло из яблок как мармелад.