Мойва – это бюджетная рыба, которую можно вкусно и быстро приготовить. Ее преимущественно жарят на сковороде, но для того чтобы рыба получилась ароматной и не имела специфического запаха, ее лучше запечь в духовке.

В одном из кулинарных блогов (alin_withkitchen) в Instagram был опубликован рецепт запеченной мойвы со специями в духовке, которую вы приготовите всего за 20 минут.

Ингредиенты:

мойва – 1 кг

мука – 3 ст. л.

приправа для рыбы – 3 ч. л.

растительное масло – 3 ст. л.

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Способ приготовления:

1. Рыбу помыть и замариновать в специях для рыбы.

2. Переложить рыбу в пакет и добавить муку, плотно завязать сверху и хорошо перемешать мойву.

3. Выложить рыбу на противень, смазанный маслом, также смазать мойву сверху. Запекать при температуре 200 градусов 20 минут.

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