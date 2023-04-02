Видео дня
Мойва в духовке: как приготовить рыбу без запаха с хрустящей корочкой
Мойва – это бюджетная рыба, которую можно вкусно и быстро приготовить. Ее преимущественно жарят на сковороде, но для того чтобы рыба получилась ароматной и не имела специфического запаха, ее лучше запечь в духовке.
В одном из кулинарных блогов (alin_withkitchen) в Instagram был опубликован рецепт запеченной мойвы со специями в духовке, которую вы приготовите всего за 20 минут.
Ингредиенты:
- мойва – 1 кг
- мука – 3 ст. л.
- приправа для рыбы – 3 ч. л.
- растительное масло – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Рыбу помыть и замариновать в специях для рыбы.
2. Переложить рыбу в пакет и добавить муку, плотно завязать сверху и хорошо перемешать мойву.
3. Выложить рыбу на противень, смазанный маслом, также смазать мойву сверху. Запекать при температуре 200 градусов 20 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: