Мойва в духовке: как приготовить рыбу без запаха с хрустящей корочкой

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,9 т.
Мойва в духовке: как приготовить рыбу без запаха с хрустящей корочкой

Мойва – это бюджетная рыба, которую можно вкусно и быстро приготовить. Ее преимущественно жарят на сковороде, но для того чтобы рыба получилась ароматной и не имела специфического запаха, ее лучше запечь в духовке.

В одном из кулинарных блогов (alin_withkitchen) в Instagram был опубликован рецепт запеченной мойвы со специями в духовке, которую вы приготовите всего за 20 минут.

Рецепт запеченной мойвы в духовке

Ингредиенты:

  • мойва – 1 кг
  • мука – 3 ст. л.
  • приправа для рыбы – 3 ч. л.
  • растительное масло – 3 ст. л.
Видео дня

Способ приготовления:

1. Рыбу помыть и замариновать в специях для рыбы.

Как вкусно и быстро приготовить мойву без запаха

2. Переложить рыбу в пакет и добавить муку, плотно завязать сверху и хорошо перемешать мойву.

Мойва в духовке

3. Выложить рыбу на противень, смазанный маслом, также смазать мойву сверху. Запекать при температуре 200 градусов 20 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты