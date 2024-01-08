Когда есть много домашних помидоров, обязательно приготовьте из них кетчуп. Соус, который вы сделали из натуральных ингредиентов, будет гораздо вкуснее и полезнее магазинного, идеально подойдет к пицце и другим любимым блюдам. Но чтобы кетчуп имел удачный вкус и консистенцию – следует придерживаться следующей технологии.

О том, как приготовить вкусный домашний кетчуп на зиму, рассказала фудблогер Ирина Петренко (irinapetrenkofood) на своей странице в Instagram. Сначала помидоры нужно перекрутить через мясорубку, а затем перетереть через сито.

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Ингредиенты:

5-5.5 кг помидоров (надо чтобы получилось 4 л сока)

500 г сахара

100 г соли

100 г уксуса

1 ч.л. перца черного

1 ч.л. лаврового листа молотого

0.5 ч.л. корицы

6 ст.л. с небольшой горкой крахмала

Способ приготовления:

1. Помидоры перекрутить через мясорубку и протереть через сито.

2. Добавить соль, сахар и уксус.

3. Поставить варить сок на 40 минут.

4. По истечении времени добавить перец, корицу и лавровый лист.

5. В тарелку насыпать крахмал, постепенно добавлять воду, пока вы сможете размешать крахмал.

6. Как понять, что воды достаточно? Если воды будет мало – просто не сможете размешать крахмал.

7. Вылить крахмал в сок и тщательно в течение 1 минуты венчиком вмешать его.

8. Выключить и разлить по банкам.

9. Перевернуть вниз крышками и хорошо укутать.

10. Выходит 7 баночек по 0.5 л и еще одна небольшая баночка, чтобы сразу делать пиццу.

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