Помидоры перетирать или перекрутить через мясорубку: как правильно готовить вкусный домашний кетчуп
Когда есть много домашних помидоров, обязательно приготовьте из них кетчуп. Соус, который вы сделали из натуральных ингредиентов, будет гораздо вкуснее и полезнее магазинного, идеально подойдет к пицце и другим любимым блюдам. Но чтобы кетчуп имел удачный вкус и консистенцию – следует придерживаться следующей технологии.
О том, как приготовить вкусный домашний кетчуп на зиму, рассказала фудблогер Ирина Петренко (irinapetrenkofood) на своей странице в Instagram. Сначала помидоры нужно перекрутить через мясорубку, а затем перетереть через сито.
Ингредиенты:
- 5-5.5 кг помидоров (надо чтобы получилось 4 л сока)
- 500 г сахара
- 100 г соли
- 100 г уксуса
- 1 ч.л. перца черного
- 1 ч.л. лаврового листа молотого
- 0.5 ч.л. корицы
- 6 ст.л. с небольшой горкой крахмала
Способ приготовления:
1. Помидоры перекрутить через мясорубку и протереть через сито.
2. Добавить соль, сахар и уксус.
3. Поставить варить сок на 40 минут.
4. По истечении времени добавить перец, корицу и лавровый лист.
5. В тарелку насыпать крахмал, постепенно добавлять воду, пока вы сможете размешать крахмал.
6. Как понять, что воды достаточно? Если воды будет мало – просто не сможете размешать крахмал.
7. Вылить крахмал в сок и тщательно в течение 1 минуты венчиком вмешать его.
8. Выключить и разлить по банкам.
9. Перевернуть вниз крышками и хорошо укутать.
10. Выходит 7 баночек по 0.5 л и еще одна небольшая баночка, чтобы сразу делать пиццу.
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