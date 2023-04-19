В отличие от маринованных, квашеные помидоры получаются более сочные, упругие, имеют неповторимый вкус и аромат. Приготовление закуски не занимает много времени, но важно сделать не только удачный рассол, но и рассчитать нужное количество соли.

Редакция FoodOboz делит с вами рецепт и расскажет, сколько нужно соли, чтобы заквасить помидоры.

Ингредиенты на 3-литровую банку:

помидоры – 1,5 кг

хрен – 2 листа – 1\2 корня

черная смородина – 6 шт

листья вишни – 6 шт

укроп – 2 соцветия

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перец черный и душистый – по 6 шт

лавровые листья – 2 шт

чеснок – 5-6 шт

Рассол:

соль – 3 ст. л.

сахар – 1 ст. л.

вода

Способ приготовления:

1. Для начала помыть банки с содой, пластиковые крышки полить крутым кипятком.

2. . На дно банок выложить половину промытых специй: листья хрена, вишни, смородины, зонтик укропа. Добавить перцы, лавровый лист, порезанный чеснок.

3. Плотно выложить помытые помидоры, а сверху – остальные специи.

4. Для рассола нужно развести соль и сахар в кипяченой воде. Залить помидоры рассолом. Накрыть крышкой и поставить банки в прохладное место.

Важно: со временем помидоры начнут бродить, потому банки нужно ставить в миску или поддон. Выливающийся рассол нужно подливать при необходимости. Хранить помидоры нужно всегда в холоде, потому что могут перекиснуть.

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