Сколько нужно соли, чтобы заквасить помидоры: пропорции на 3-литровую банку
В отличие от маринованных, квашеные помидоры получаются более сочные, упругие, имеют неповторимый вкус и аромат. Приготовление закуски не занимает много времени, но важно сделать не только удачный рассол, но и рассчитать нужное количество соли.
Редакция FoodOboz делит с вами рецепт и расскажет, сколько нужно соли, чтобы заквасить помидоры.
Ингредиенты на 3-литровую банку:
- помидоры – 1,5 кг
- хрен – 2 листа – 1\2 корня
- черная смородина – 6 шт
- листья вишни – 6 шт
- укроп – 2 соцветия
- перец черный и душистый – по 6 шт
- лавровые листья – 2 шт
- чеснок – 5-6 шт
Рассол:
- соль – 3 ст. л.
- сахар – 1 ст. л.
- вода
Способ приготовления:
1. Для начала помыть банки с содой, пластиковые крышки полить крутым кипятком.
2. . На дно банок выложить половину промытых специй: листья хрена, вишни, смородины, зонтик укропа. Добавить перцы, лавровый лист, порезанный чеснок.
3. Плотно выложить помытые помидоры, а сверху – остальные специи.
4. Для рассола нужно развести соль и сахар в кипяченой воде. Залить помидоры рассолом. Накрыть крышкой и поставить банки в прохладное место.
Важно: со временем помидоры начнут бродить, потому банки нужно ставить в миску или поддон. Выливающийся рассол нужно подливать при необходимости. Хранить помидоры нужно всегда в холоде, потому что могут перекиснуть.
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