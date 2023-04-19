Сколько нужно соли, чтобы заквасить помидоры: пропорции на 3-литровую банку

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Сколько нужно соли, чтобы заквасить помидоры: пропорции на 3-литровую банку

В отличие от маринованных, квашеные помидоры получаются более сочные, упругие, имеют неповторимый вкус и аромат. Приготовление закуски не занимает много времени, но важно сделать не только удачный рассол, но и рассчитать нужное количество соли.

Редакция FoodOboz делит с вами рецепт и расскажет, сколько нужно соли, чтобы заквасить помидоры.

Как квасить помидоры

Ингредиенты на 3-литровую банку:

  • помидоры – 1,5 кг
  • хрен – 2 листа – 1\2 корня
  • черная смородина – 6 шт
  • листья вишни – 6 шт
  • укроп – 2 соцветия
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  • перец черный и душистый – по 6 шт
  • лавровые листья – 2 шт
  • чеснок – 5-6 шт

Рассол:

  • соль – 3 ст. л.
  • сахар – 1 ст. л.
  • вода

Способ приготовления:

1. Для начала помыть банки с содой, пластиковые крышки полить крутым кипятком.

Сколько соли нужно, чтобы квасить помидоры

2. . На дно банок выложить половину промытых специй: листья хрена, вишни, смородины, зонтик укропа. Добавить перцы, лавровый лист, порезанный чеснок.

3. Плотно выложить помытые помидоры, а сверху – остальные специи.

4. Для рассола нужно развести соль и сахар в кипяченой воде. Залить помидоры рассолом. Накрыть крышкой и поставить банки в прохладное место.

Домашние квашеные помидоры

Важно: со временем помидоры начнут бродить, потому банки нужно ставить в миску или поддон. Выливающийся рассол нужно подливать при необходимости. Хранить помидоры нужно всегда в холоде, потому что могут перекиснуть.

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