Сколько нужно тушить голубцы: секретами приготовления поделилась Лиза Глинская

Приготовить действительно сочные и мягкие голубцы – это довольно непростая задача, ведь капуста сама по себе достаточно жесткая. Поэтому ее нужно правильно ошпарить. И это важно как раз на начальном этапе. Тогда блюдо не будет готовиться несколько часов, а всего 40 минут.

Идеей приготовления вкусных голубцов поделилась известный украинский шеф-повар Лиза Глинская на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

капуста (1 шт) – 3-3,5 кг

говяжий фарш – 500 г

рис – 150 г (6 ст. л. с горкой)

вода – 350 мл (1+3/4 стакана)

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лук – 4 шт (средние)

соль – по вкусу

перец черный – по вкусу

растительное масло

Ингредиенты для заливки:

томаты в собственном соке – 300 г (1,5 стакана)

морковь – 2 шт

лук – 2 шт (средние)

соль – по вкусу

вода

сахар

Способ приготовления:

1. Положить рис в сотейник, залить водой, посолить и варить 15 минут на слабом огне с закрытой крышкой.

2. Выключить плиту и оставить рис под крышкой до полного охлаждения.

3. Очистить, порезать лук маленьким кубиком.

4. Обжарить на растительном масле до легкого подрумянивания.

5. В капусте сделать глубокие надрезы по кругу.

6. Наколоть вилкой кочан капусты.

7. Налить в большую кастрюлю воду, довести до кипения, погрузить в нее капусту.

8. Через 2-3 минуты крайние листья станут мягкими и будут хорошо отделяться. Разобрать кочерыжку.

9. Положить листья капусты по 5-6 шт в воду, в которой она варилась, на 1-2 минуты, для того, чтобы листья были мягкими.

10. Соединить фарш, рис и лук.

11. Посолить, поперчить и перемешать.

12. Разрезать капустный лист вдоль и удалить жесткую середину.

13. Немного фарша положить на край листа, свернуть в конус и крайнюю часть заправить внутрь.

14. Застелить дно кастрюли капустными обрезками, положить на них голубцы по кругу в несколько рядов.

15. Приготовить заливку: морковь порезать соломкой, лук – мелким кубиком.

16. Обжарить овощи на растительном масле, посолить и перемешать.

17. Добавить помидоры в собственном соке.

18. Выложить заправку на голубцы.

19. Залить блюдо кипятком, чтобы вода полностью покрыла. Если томаты кислые, добавить немного сахара.

20. Сверху на голубцы следует положить тарелку и немного прижать, чтобы они не поднимались.

21. Готовить 40-50 минут на среднем огне.

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