Сколько нужно тушить голубцы: секретами приготовления поделилась Лиза Глинская

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
7,2 т.
Сколько нужно тушить голубцы: секретами приготовления поделилась Лиза Глинская

Приготовить действительно сочные и мягкие голубцы – это довольно непростая задача, ведь капуста сама по себе достаточно жесткая. Поэтому ее нужно правильно ошпарить. И это важно как раз на начальном этапе. Тогда блюдо не будет готовиться несколько часов, а всего 40 минут.

Идеей приготовления вкусных голубцов поделилась известный украинский шеф-повар Лиза Глинская на своей странице в Instagram.

Как правильно готовить голубцы

Ингредиенты:

  • капуста (1 шт) – 3-3,5 кг

  • говяжий фарш – 500 г

  • рис – 150 г (6 ст. л. с горкой)

  • вода – 350 мл (1+3/4 стакана)

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  • лук – 4 шт (средние)

  • соль – по вкусу

  • перец черный – по вкусу

  • растительное масло

Ингредиенты для заливки:

  • томаты в собственном соке – 300 г (1,5 стакана)

  • морковь – 2 шт

  • лук – 2 шт (средние)

  • соль – по вкусу

  • вода

  • сахар

Ингредиенты для блюда

Способ приготовления:

1. Положить рис в сотейник, залить водой, посолить и варить 15 минут на слабом огне с закрытой крышкой.

2. Выключить плиту и оставить рис под крышкой до полного охлаждения.

3. Очистить, порезать лук маленьким кубиком.

Рис для голубцов

4. Обжарить на растительном масле до легкого подрумянивания.

5. В капусте сделать глубокие надрезы по кругу.

Ошпаривание капусты

6. Наколоть вилкой кочан капусты.

7. Налить в большую кастрюлю воду, довести до кипения, погрузить в нее капусту.

8. Через 2-3 минуты крайние листья станут мягкими и будут хорошо отделяться. Разобрать кочерыжку.

Мягкие листья капусты для голубцов

9. Положить листья капусты по 5-6 шт в воду, в которой она варилась, на 1-2 минуты, для того, чтобы листья были мягкими.

10. Соединить фарш, рис и лук.

11. Посолить, поперчить и перемешать.

Технология формирования голубцов

12. Разрезать капустный лист вдоль и удалить жесткую середину.

13. Немного фарша положить на край листа, свернуть в конус и крайнюю часть заправить внутрь.

14. Застелить дно кастрюли капустными обрезками, положить на них голубцы по кругу в несколько рядов.

15. Приготовить заливку: морковь порезать соломкой, лук – мелким кубиком.

16. Обжарить овощи на растительном масле, посолить и перемешать.

17. Добавить помидоры в собственном соке.

Голубцы с овощной заправкой для яркого вкуса

18. Выложить заправку на голубцы.

19. Залить блюдо кипятком, чтобы вода полностью покрыла. Если томаты кислые, добавить немного сахара.

20. Сверху на голубцы следует положить тарелку и немного прижать, чтобы они не поднимались.

21. Готовить 40-50 минут на среднем огне.

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