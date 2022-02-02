Сколько нужно тушить голубцы: секретами приготовления поделилась Лиза Глинская
Приготовить действительно сочные и мягкие голубцы – это довольно непростая задача, ведь капуста сама по себе достаточно жесткая. Поэтому ее нужно правильно ошпарить. И это важно как раз на начальном этапе. Тогда блюдо не будет готовиться несколько часов, а всего 40 минут.
Идеей приготовления вкусных голубцов поделилась известный украинский шеф-повар Лиза Глинская на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
капуста (1 шт) – 3-3,5 кг
говяжий фарш – 500 г
рис – 150 г (6 ст. л. с горкой)
вода – 350 мл (1+3/4 стакана)
лук – 4 шт (средние)
соль – по вкусу
перец черный – по вкусу
растительное масло
Ингредиенты для заливки:
томаты в собственном соке – 300 г (1,5 стакана)
морковь – 2 шт
лук – 2 шт (средние)
соль – по вкусу
вода
сахар
Способ приготовления:
1. Положить рис в сотейник, залить водой, посолить и варить 15 минут на слабом огне с закрытой крышкой.
2. Выключить плиту и оставить рис под крышкой до полного охлаждения.
3. Очистить, порезать лук маленьким кубиком.
4. Обжарить на растительном масле до легкого подрумянивания.
5. В капусте сделать глубокие надрезы по кругу.
6. Наколоть вилкой кочан капусты.
7. Налить в большую кастрюлю воду, довести до кипения, погрузить в нее капусту.
8. Через 2-3 минуты крайние листья станут мягкими и будут хорошо отделяться. Разобрать кочерыжку.
9. Положить листья капусты по 5-6 шт в воду, в которой она варилась, на 1-2 минуты, для того, чтобы листья были мягкими.
10. Соединить фарш, рис и лук.
11. Посолить, поперчить и перемешать.
12. Разрезать капустный лист вдоль и удалить жесткую середину.
13. Немного фарша положить на край листа, свернуть в конус и крайнюю часть заправить внутрь.
14. Застелить дно кастрюли капустными обрезками, положить на них голубцы по кругу в несколько рядов.
15. Приготовить заливку: морковь порезать соломкой, лук – мелким кубиком.
16. Обжарить овощи на растительном масле, посолить и перемешать.
17. Добавить помидоры в собственном соке.
18. Выложить заправку на голубцы.
19. Залить блюдо кипятком, чтобы вода полностью покрыла. Если томаты кислые, добавить немного сахара.
20. Сверху на голубцы следует положить тарелку и немного прижать, чтобы они не поднимались.
21. Готовить 40-50 минут на среднем огне.
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