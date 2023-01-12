Тушеная капуста без мяса на сковороде

Тушеная капуста без мяса: что сделает блюдо сочным
Такой постой и бюджетный овощ, как капуста, может стать основой для приготовления различных блюд, начиная от борща, легких супов, салатов, блинов, котлет, пирогов, голубцов и заканчивая квашеной капустой.
Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тушеной капусты без мяса. Особую сочность и вкус блюду придадут овощи и томатная паста.
Ингредиенты:
- капуста – 1 шт
- лук – 2 шт
- морковь – 2 шт
- чеснок – 3 зубчика
- томатная паста – 1,5 ст. л.
- соль – 1\2 ст. л.
- сахар – 1\2 ст. л.
- лавровые листья
- перец
Способ приготовления:
1. Капусту тонко нашинковать, лук измельчить, морковь натереть на крупной терке, чеснок натереть на мелкой терке.
2. На небольшом количестве масла поджарить лук до легкой золотистости.
3. Добавить морковь и чеснок. Жарить 5 минут.
4. Добавить капусту и тушить под крышкой на среднем огне примерно 20 минут.
5. Добавить соль, сахар, томатную пасту, перец. Перемешать и тушить 10 минут.
6. В конце добавить лавровые листья и снять с огня.
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