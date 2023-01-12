Тушеная капуста без мяса на сковороде

Такой постой и бюджетный овощ, как капуста, может стать основой для приготовления различных блюд, начиная от борща, легких супов, салатов, блинов, котлет, пирогов, голубцов и заканчивая квашеной капустой.

Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тушеной капусты без мяса. Особую сочность и вкус блюду придадут овощи и томатная паста.

Ингредиенты:

капуста – 1 шт

лук – 2 шт

морковь – 2 шт

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чеснок – 3 зубчика

томатная паста – 1,5 ст. л.

соль – 1\2 ст. л.

сахар – 1\2 ст. л.

лавровые листья

перец

Способ приготовления:

1. Капусту тонко нашинковать, лук измельчить, морковь натереть на крупной терке, чеснок натереть на мелкой терке.

2. На небольшом количестве масла поджарить лук до легкой золотистости.

3. Добавить морковь и чеснок. Жарить 5 минут.

4. Добавить капусту и тушить под крышкой на среднем огне примерно 20 минут.

5. Добавить соль, сахар, томатную пасту, перец. Перемешать и тушить 10 минут.

6. В конце добавить лавровые листья и снять с огня.

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