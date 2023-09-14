Для пирожков и вареников: рецепт сочной тушеной капусты
Капуста – основа для приготовления голубцов, супов и легких салатов. Кроме этого, ее можно вкусно тушить, дополняя овощами, зеленью, соусами.
Фудблогер Татьяна с ником tetiana_kvitta на своей странице в Instagram поделилась рецептом капусты, которая подойдет для начинки на пирожки и вареники.
Ингредиенты:
- капуста – 1 шт
- морковь – 2 шт
- лук – 2 шт
- масло растительное
- сладкий перец
- помидоры
Способ приготовления:
1. Для начала тонко нашинковать капусту, натереть морковь на терке и измельчить лук.
2. Смешать подготовленные овощи, посолить и размять руками, чтобы капуста пустила сок.
3. Далее нужно выложить овощи на разогретую сковороду и готовить под крышкой до полупрозрачности капусты.
4. После этого налить на сковороду и добавить болгарский перец. Тушить 5 минут.
5. Добавить помидоры и тушить 10 минут. Готово!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: