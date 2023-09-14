Капуста – основа для приготовления голубцов, супов и легких салатов. Кроме этого, ее можно вкусно тушить, дополняя овощами, зеленью, соусами.

Фудблогер Татьяна с ником tetiana_kvitta на своей странице в Instagram поделилась рецептом капусты, которая подойдет для начинки на пирожки и вареники.

Ингредиенты:

капуста – 1 шт

морковь – 2 шт

лук – 2 шт

масло растительное

сладкий перец

помидоры

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Способ приготовления:

1. Для начала тонко нашинковать капусту, натереть морковь на терке и измельчить лук.

2. Смешать подготовленные овощи, посолить и размять руками, чтобы капуста пустила сок.

3. Далее нужно выложить овощи на разогретую сковороду и готовить под крышкой до полупрозрачности капусты.

4. После этого налить на сковороду и добавить болгарский перец. Тушить 5 минут.

5. Добавить помидоры и тушить 10 минут. Готово!

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