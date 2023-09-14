Для пирожков и вареников: рецепт сочной тушеной капусты

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
84
Для пирожков и вареников: рецепт сочной тушеной капусты

Капуста – основа для приготовления голубцов, супов и легких салатов. Кроме этого, ее можно вкусно тушить, дополняя овощами, зеленью, соусами.

Фудблогер Татьяна с ником tetiana_kvitta на своей странице в Instagram поделилась рецептом капусты, которая подойдет для начинки на пирожки и вареники.

Рецепт сочной тушеной капусты

Ингредиенты:

  • капуста – 1 шт
  • морковь – 2 шт
  • лук – 2 шт
  • масло растительное
  • сладкий перец
  • помидоры
Видео дня

Способ приготовления:

1. Для начала тонко нашинковать капусту, натереть морковь на терке и измельчить лук.

Как вкусно приготовить тушеную капусту

2. Смешать подготовленные овощи, посолить и размять руками, чтобы капуста пустила сок.

3. Далее нужно выложить овощи на разогретую сковороду и готовить под крышкой до полупрозрачности капусты.

4. После этого налить на сковороду и добавить болгарский перец. Тушить 5 минут.

Пирожки с тушеной капустой

5. Добавить помидоры и тушить 10 минут. Готово!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты