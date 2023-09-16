Тушеный картофель – это вкусное и сытное блюдо из картофеля, которое идеально подойдет на обед. Традиционно ее дополняют овощами: морковью и луком, а также мясом, ребрами, грибами и даже колбасками.

Фудблогер Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом тушеного картофеля с охотничьими колбасками и филе.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

охотничьи колбаски – 250 г

куриное филе – 450 г

масло растительное – 30 г

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лук – 150 г

морковь – 150 г

сладкий перец – 150 г

вода – 1,5 л

соль, перец, паприка

специи к картофелю – 2-3 ч. л.

зелень

Способ приготовления:

1. Для начала порезать колбаски и курицу. Обжарить ингредиенты на разогретой сковороде 7-8 минут, постоянно помешивая.

2. Нарезать лук, морковь, перец и картофель. Насыпать овощи на сковороду. Жарить все вместе 7 минут на среднем огне.

3. Добавить все специи, налить воду, перемешать и тушить на слабом огне до мягкости картофеля.

4. В конце приготовления добавить зелень и снять с плиты. Готово!

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