Тушеный картофель с колбасками на обед: сытное блюдо для всей семьи
Тушеный картофель – это вкусное и сытное блюдо из картофеля, которое идеально подойдет на обед. Традиционно ее дополняют овощами: морковью и луком, а также мясом, ребрами, грибами и даже колбасками.
Фудблогер Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом тушеного картофеля с охотничьими колбасками и филе.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- охотничьи колбаски – 250 г
- куриное филе – 450 г
- масло растительное – 30 г
- лук – 150 г
- морковь – 150 г
- сладкий перец – 150 г
- вода – 1,5 л
- соль, перец, паприка
- специи к картофелю – 2-3 ч. л.
- зелень
Способ приготовления:
1. Для начала порезать колбаски и курицу. Обжарить ингредиенты на разогретой сковороде 7-8 минут, постоянно помешивая.
2. Нарезать лук, морковь, перец и картофель. Насыпать овощи на сковороду. Жарить все вместе 7 минут на среднем огне.
3. Добавить все специи, налить воду, перемешать и тушить на слабом огне до мягкости картофеля.
4. В конце приготовления добавить зелень и снять с плиты. Готово!
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