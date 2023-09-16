Тушеный картофель с колбасками на обед: сытное блюдо для всей семьи

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Тушеный картофель с колбасками на обед: сытное блюдо для всей семьи

Тушеный картофель – это вкусное и сытное блюдо из картофеля, которое идеально подойдет на обед. Традиционно ее дополняют овощами: морковью и луком, а также мясом, ребрами, грибами и даже колбасками.

Фудблогер Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом тушеного картофеля с охотничьими колбасками и филе.

Тушеный картофель на обед

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг
  • охотничьи колбаски – 250 г
  • куриное филе – 450 г
  • масло растительное – 30 г
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  • лук – 150 г
  • морковь – 150 г
  • сладкий перец – 150 г
  • вода – 1,5 л
  • соль, перец, паприка
  • специи к картофелю – 2-3 ч. л.
  • зелень

Способ приготовления:

1. Для начала порезать колбаски и курицу. Обжарить ингредиенты на разогретой сковороде 7-8 минут, постоянно помешивая.

Тушеный картофель с мясом

2. Нарезать лук, морковь, перец и картофель. Насыпать овощи на сковороду. Жарить все вместе 7 минут на среднем огне.

3. Добавить все специи, налить воду, перемешать и тушить на слабом огне до мягкости картофеля.

Тушеный картофель с курицей

4. В конце приготовления добавить зелень и снять с плиты. Готово!

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