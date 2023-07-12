Универсальный ягодный конфитюр: подойдет для блинов, сырников и запеканок
Конфитюр – это соус, который можно готовить из разнообразных фруктов и ягод. У него однородная консистенция и нежный вкус. Очень вкусно добавлять такую заготовку к жареным блинам, сырникам и оладьям.
Идея приготовления ягодного конфитюра опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastya_yizha в Instagram. Вам понадобится всего 3 компонента.
Ингредиенты:
- ягоды – 500 г
- крахмал кукурузный – 5 ч.л.
- сахар – 5 ст.л. (количество сахара нужно регулировать по вкусу и учитывать насколько кислые ягоды, может потребоваться чуть больше или меньше)
Способ приготовления:
1. Ягоды взбить блендером в пюре.
2. Перелить в кастрюлю или сотейник.
3. В отдельной миске крахмал смешать с сахаром.
4. Добавляем крахмал с сахаром к ягодному пюре.
5. Перемешиваем до однородности и отправляем на умеренный огонь.
6. Постоянно помешивая, доводим до кипения, провариваем около минуты и выключаем.
7. Охлаждаем и храним в холодильнике.
8. На 100 грамм ягод уходит 1 ч.л. крахмала и около 1 ст.л. сахара.
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