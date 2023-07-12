Конфитюр – это соус, который можно готовить из разнообразных фруктов и ягод. У него однородная консистенция и нежный вкус. Очень вкусно добавлять такую заготовку к жареным блинам, сырникам и оладьям.

Идея приготовления ягодного конфитюра опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastya_yizha в Instagram. Вам понадобится всего 3 компонента.

Ингредиенты:

ягоды – 500 г

крахмал кукурузный – 5 ч.л.

сахар – 5 ст.л. (количество сахара нужно регулировать по вкусу и учитывать насколько кислые ягоды, может потребоваться чуть больше или меньше)

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Способ приготовления:

1. Ягоды взбить блендером в пюре.

2. Перелить в кастрюлю или сотейник.

3. В отдельной миске крахмал смешать с сахаром.

4. Добавляем крахмал с сахаром к ягодному пюре.

5. Перемешиваем до однородности и отправляем на умеренный огонь.

6. Постоянно помешивая, доводим до кипения, провариваем около минуты и выключаем.

7. Охлаждаем и храним в холодильнике.

8. На 100 грамм ягод уходит 1 ч.л. крахмала и около 1 ст.л. сахара.

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