12 гарнірів, які ви ще не куштували

Гарнір – це не лише картопляне пюре, макарони або гречана каша. До м'яса та риби відмінно підійдуть будь-які печені, тушковані та смажені овочі.
Редакція FoodOboz вже розповідала, як приготувати різні страви з м'яса і риби, сьогодні ми пропонуємо дізнатися, як приготувати страви, які стануть прекрасним доповненням до них.
Глазурований буряк
буряк – 1 кг
бальзамічний оцет – 1/2 чашки
рідкий мед – 3 ч. л.
сіль, перець – за смаком
олія
зелень – для подачі
Приготування:
Буряк помити, видалити хвостики, загорнути у фольгу і запекти до м'якості. Запікається буряк годину-дві, час залежить від розмірів.
Готовий буряк дістати з духовки, остудити, почистити.
У невеликій каструлі змішати бальзамічний оцет і мед. Нагріти на сильному вогні, поки оцет не увариться до консистенції сиропу. Зняти з вогню.
Буряк нарізати шматочками. Викласти на тарілку і полити зверху глазур'ю. При подачі посипати дрібно рубаною зеленню.
Брюссельська капуста з лимоном
свіжа брюссельська капуста – 500 г
лимон – половинка
сіль, перець – за смаком
олія
Приготування:
Брюссельську капусту помити, розрізати на половинки. Опустити в киплячу воду на одну хвилину. Рівно на одну – інакше капуста стане занадто м'якою.
Викласти на змащене маслом деко, посипати сіллю і перцем. Трохи полити олією.
Поставити в нагріту на максимум духовку і запікати до красивого коричневого кольору.
При подачі збризнути лимонним соком і посипати цедрою.
Кремовий шпинат
свіжий шпинат – 1 кг
вершкове масло – 2 ст. л.
цибуля – 1 шт. (невелика)
часник – 4 зубчики
сіль, перець – за смаком
вершковий сир – 150 г (нарізати шматочками)
вершки – 1/2 склянки
мускатний горіх – дрібка
Приготування:
Велику каструлю з водою довести до кипіння. Опустити в каструлю шпинат рівно на одну хвилину, після чого відкинути на друшляк і опустити в крижану воду.
Віджати шпинат, щоб видалити якомога більше рідини. Крупно нарізати і відкласти.
У глибокій сковороді нагріти вершкове масло, додати дрібно різаний лук і часник. Додати сіль і перець, готувати, помішуючи, 3-5 хвилин, поки цибуля не стане м'якою.
Додати вершки та сир. Готувати, помішуючи, поки сир не розплавиться і не стане однорідним.
Додати шпинат. Тушкувати на середньому вогні, поки суміш не загусне (близько 7-8 хвилин). Наприкінці додати мускатний горіх і добре перемішати.
Брокколі в соєвому соусі
брокколі – 1 головка
соєвий соус – 2 ст. л.
часник – 2 зубчики
олія – для смаження
Брокколі помити, розібрати на суцвіття, опустити в киплячу воду на 2-3 хвилини.
Відкинути на друшляк, дати стекти воді, потім викласти на розпечену і змащену маслом сковороду. Влити соєвий соус і видавити часник.
Смажити на сильному вогні, поки броколі не підрум'яниться.
Пюре з овочів
Окремий вид гарніру – пюре. У наших краях пюре зазвичай роблять з картоплі, проте сьогодні ми хочемо розповісти вам альтернативні рецепти "пюрешки". Пропонуємо вам приготувати:
Раніше OBOZREVATEL розповідав про соуси, які можуть замінити майонез у новорічних салатах, ділився з вами рецептами олів'є без м'яса і докторської ковбаси, а також писав про салати, які стануть прекрасною альтернативою радянським страв на новорічному столі.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!