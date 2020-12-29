15 гастротрендів, на які варто чекати у 2021 році

Більшість гастротрендів 2020-го перекочує у 2021 рік. У першу чергу це пов'язано з COVID-19: наступного року пандемія матиме продовження, і люди через це все також готуватимуть вдома і замовляти їжу на винос.

Базуючись на цих припущеннях, журналісти гастрономічного видання Delish дали свій власний фуд-прогноз на 2021 рік.

Тренд №1. Рослинні продукти

Рослинні продукти стануть однією з найважливіших тенденцій 2021 року. За даними International Food Information Council's, все більше і більше людей заявляють, що вони отримують білок з рослинних джерел. Під час пандемії кількість таких людей збільшилася до 28%. Крім того, все більше і більше людей переходитимуть на веганські їжу – як з екологічних міркувань, так і заради інтересу.

Також передбачається, що наступного року ресторани впроваджуватимуть ще більше інновацій – експерти не виключають навіть появи риби на рослинній основі.

Тренд №2. Сніданки

У зв'язку з тим, що людство почало більше часу проводити вдома, у людей з'явився час готувати сніданки. Через це в світі різко підвищився попит на зернові: люди масово готують каші на сніданок. Наступного року фахівці прогнозують збільшення кількості світлин сніданків в Інстаграмі: люди масово готуватимуть вдома зранку.

Фото сніданків заволодіють Інстаграмом. Джерело: unsplash.com

Тренд №3. Кулінарні експерименти

У 2020 році трапився небувалий бум на гастрономічні експерименти, в 2021-му ця тенденція продовжиться. Очікуємо новинки на кшталт полуничного й арахісового молока, а також пластівців з панкейків та іншої дивовижної інстаграмной їжі, на приготування якої у вас підуть години, а на з'їдання – секунди.

Тренд №4. Консервація

Консервація – ще один тренд, який перекочує з 2020-го в 2021-й. Згідно дослідженням, цього року половина населення під час самоізоляції спробувало робити вдома консерваіцю і... їм сподобалося! Тому будьте готові, що в 2021 році ваші знайомі будуть викладати в соцмережі фотографії садів і городів, де вони вирощують продукти, а також фото банок з маринованими огірками, помідорами і кабачками.

Тренд №5. Майстер-класи онлайн

Зустрічі в Zoom відмінно підходять не лише для онлайн-вечірок із друзями і нарад із колегами, а й для майстер-класів наживо. Тому що одна справа дивитися в ютубі на Джеймі Олівера або Гордона Рамзі, а зовсім інша – готувати самотужки в режимі реального часу під чуйним керівництвом якогось шефа.

Тренд №6. Домашня паста

Паста ручної роботи – один із трендів 2020 року. Наступного року ця тенденція збережеться, тим паче, що ми увійшли в зимовий період, а найкраща їжа в холодну пору року – вуглеводи. Готуйте ваші руки для приготування вареників, макаронів, галушок, булок і хліба – здається, в 2021-м людство знову полюбить глютен.

Тренд №7. Служби доставки

У 2020 році попит на доставку їжі та продуктів зріс на 40%, наступного року цифра буде збільшуватися. Люди замовлятимуть додому абсолютно все – починаючи від їжі і алкоголю і закінчуючи товарами першої необхідності.

У 2021 році збільшиться кількість людей, які користуються службами доставки. Джерело: unsplash.com

Тренд №8. екологічна упаковка

Неймовірно, але факт: у 2021 році на планеті вироблятимуть менше пластику. Такий розвиток подій на перший погляд здається малоймовірним з огляду на ту кількість одноразової упаковки, яку використовують вищезгадані служби доставки. Однак тенденція така, що компанії все більше і більше замислюються про те, яким чином можна заподіяти планеті якнайменше шкоди. Екологічна упаковка – один з важливих моментів у вирішенні цієї проблеми.

Тренд №9. Розширення горизонтів

Можна скільки завгодно говорити, що соціальні мережі є злом, але не можна заперечувати той факт, наскільки сильно вони розширюють наші горизонти з гастрономічної точки зору. Зізнавайтесь, скільки разів ви залипали на кулінарних відео? І скільки разів бігли до магазину по продукти, після того, як хтось із блогерів приготував смаколик? У 2021 році все більше людей будуть не просто ставити лайки під відео з їжею, а й готувати самотужки або ж, як мінімум, гуглити заклади, де можна скуштувати цю страву.

Тренд №10. індивідуальна їжа

Минули вже ті часи, коли на чиємусь дні народження ми могли їсти торт, на який хтось плюнув, загасивши свічки. У 2021 році мова піде про індивідуальну їжу, тобто порційно запаковану. Щоб можна було відзначати важливі свята, що не переживаючи про мікроби від сторонньої людини.

Тренд №11. Хороший алкоголь за розумною ціною

У людей з'явилося більше часу на вивчення інформації, в тому числі і про алкоголь – споживачі читають мільйон відгуків та вивчають склад того чи іншого алкоголю. І в наслідок цього вибирають не першу-ліпшу пляшку, а хороший алкоголь за нормальною ціною.

Люди почнуть розбиратися в алкоголі та навчаться міксувати коктейлі. Джерело: unsplash.com

Тренд №12. Бармен на дому

Оскільки під час локдауна багато барів були закриті, більшість любителів коктейлів навчилися робити мікси в домашніх умовах. І поповнюють домашній бар біттерами, настоянками, лікерами, сиропами та іншими смачними штуками. Наступного року ця тенденція нікуди не дінеться.

Тренд №13. Дошки для подачі

Журналісти видання Delight впевнені, що одним із трендів 2021 року також будуть сервірувальні дошки для чого завгодно: для млинців, для піци, для сиру, для м'яса і для смаженої картоплі. Тому що, по-перше, це красиво та вишукано, по-друге – інстаграмно.

Тренд №14. Готові набори для приготування їжі

Прогнози стверджують, що наступного року більшість людей більшу частину часу проводитимуть вдома, тому ресторани вже зараз ввели опцію готових наборів: отримуєш всі необхідні інгредієнти разом із покроковою інструкцією приготування страви, і вуаля, вечеря з ресторану готова!

Тренд №15. Фаст-фуд

Комфортна їжа стала ключовим фактором пандемії, тому не дивно, що в популярних закладах швидкого харчування завжди можна побачити величезні черги. І в майбутньому році ці черги будуть лише збільшуватися, адже ця їжа – доступна і зручна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що до 2025 року 54% виручки закладів припадатиме на замовлення, зроблені онлайн. У порівнянні з 2019 роком цей процес прискорився в три рази. А вже через 5 років частка доставки зросте до 23%.

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