15 ознак, що ми їмо занадто багато вуглеводів і в чому небезпека

Вуглеводи є важливим джерелом енергії для організму. Однак їх надмірне споживання може призвести до різних негативних наслідків: наприклад, підвищення холестерину, проблем з травленням або появи прищів.

OBOZREVATEL за сприяння thedailymeal.com пропонує детальніше ознайомитися з 15 ознаками, які вказують на велику кількість вуглеводів у раціоні.

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Відчуття втоми

Якщо після прийому їжі відразу хочеться подрімати, це може бути пов'язано з вуглеводами. Вживання великої кількості вуглеводів підвищує рівень цукру в крові, викликаючи короткі сплески енергії в організмі та, в кінцевому підсумку, призводить до відчуття втоми.

Завжди хочеться пити

Якщо з'являється спрага навіть після цілої пляшки води, це не завжди є ознакою того, що організму її не вистачає. Причина може ховатися в самому харчуванні. Після вживання їжі з високим вмістом вуглеводів, рівень цукру в крові підвищується, тому виникає відчуття спраги і відбувається часте сечовипускання. Вода допомагає зволожити кровотік і видаляє зайвий цукор через сечу.

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Головні болі

Головні болі та мігрені є одними із симптомів, які ніколи не варто ігнорувати. Насправді вони можуть бути ознакою того, що організм страждає через надмірне споживання вуглеводів. Такі продукти, як білий хліб або макарони, здатні підвищити рівень цукру в крові та викликати головний біль.

Погане травлення

Вуглеводи можуть викликати проблеми з травним трактом і порушення роботи кишківника. Наприклад, білий рис містить мало харчових волокон і часто провокує закрепи. Замість продуктів з високим вмістом вуглеводів, таких як хліб і картопля, краще віддати перевагу квашеній капусті або темпе, які дуже корисні для здоров'я.

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Перепади настрою

Харчування впливає на настрій. Можна почуватися щасливими і енергійними після того, як з'їли морозиво, оскільки всі вуглеводи перетворюються в цукор, даючи організму енергію на короткий період часу. Однак уже через кілька годин після цього з'являється емоційний зрив від цукрової лихоманки, через що виникає сильне роздратування.

Тяга до солодкого

Дофамін, також відомий як гормон щастя, виділяється в організмі при отриманні задоволення, наприклад, споживанні солодкого. Ця хімічна речовина змушує мозок і тіло реагувати на цукор, потребуючи його ще більше. Тому, поїдаючи різне печиво, цукерки або пончики, їх хочеться знову і знову.

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Відчуття голоду

Продукти, багаті на білок і корисні жири, перетравлюються довше і допомагають почуватися ситими протягом тривалішого періоду часу. Але якщо дієта складається в основному з вуглеводів, може виникнути відчуття незадоволеності після їжі та бажання перекусити знову. У більшості рафінованих вуглеводів, таких як білий хліб, видаляються поживні речовини і волокна, перетворюючи їх у порожні калорії. Такі продукти швидше метаболізуються в глюкозу і прискорюють процес травлення.

Високий вміст холестерину

Американський журнал клінічного харчування пов'язує дієту з високим вмістом вуглеводів з нижчими рівнями "хорошого холестерину" (ЛПВЩ) і високими рівнями "поганого холестерину" (ЛПНЩ), що може призвести до підвищеного ризику серцево-судинних захворювань та діабету.

Труднощі в схудненні

Якщо вага не зменшується, незалежно від тренувань, необхідно глибше вивчити свій раціон. Дієти, багаті на вуглеводи, можуть викликати почуття голоду і примушувати їсти більше калорій, ніж дійсно потрібно. Це пов'язано з тим, що продукти з низьким вмістом клітковини швидше перетворюються в глюкозу, а різкий стрибок рівня цукру в крові сприяє виробленню інсуліну. Коли інсулін поглинає занадто багато глюкози, він перетворюється в жир і накопичується в організмі.

Високий вміст цукру в крові

Якщо лікарі підтвердили високий рівень цукру в крові, з цим можуть бути пов'язані погані вуглеводи. Оброблені продукти, такі як білий хліб, потрапляють в кровотік швидше, ніж цільне зерно, що створює незбалансований рівень глюкози та інсуліну.

Поява прищів

Дослідження підтверджують, що вуглеводи пов'язані з появою прищів. Це відбувається тому, що підвищення рівня інсуліну стимулює вироблення сальних залоз. Необхідно віддавати перевагу насінню чіа, броколі та іншим продуктам для здорової шкіри.

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Депресія

Дослідження, опубліковане Національним центром біотехнологічної інформації (США), показало, що вживання занадто великої кількості цукру та інших вуглеводів може призвести до дисбалансу в деяких хімічних речовинах мозку. Це, в свою чергу, збільшує ймовірність виникнення депресії та тривоги.

Біль в животі

Через вживання продуктів з високим вмістом вуглеводів можуть виникнути болі в животі. Наприклад, макарони містять глютен, який погано перетравлюється, а деякі люди взагалі страждають від його непереносимості. Через це з'являється здуття живота і роздратування. У такому випадку, замість бобів та інших вуглеводних продуктів, краще їсти авокадо, фенхель і грецький йогурт.

Проблеми з зубами

Вчені стверджують, що надмірне споживання цукру (за винятком натурального цукру зі свіжих фруктів) не тільки збільшує ризик серцево-судинних захворювань, а й проблеми з зубами. Крохмалисті продукти, які приготовлені з білого борошна, можуть затримуватися в роті та перетворюватися в прості цукри. Бактерії харчуються ними і виробляють кислоту, яка викликає руйнування зубів. Таким чином, може з'являтися карієс, зубний біль, чутливість до перепаду температур і біль під час жування.

Забудькуватість

Через занадто велику кількість вуглеводів може з'явитися "мозковий туман". Зловживаючи цукром або зерном, мозок стає перевантаженим високим рівнем інсуліну, що виділяється в організмі. Це зменшує певні функції, призводячи до порушень пам'яті та мислення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ультра оброблені продукти (ковбаси, сосиски), напівфабрикати, газована вода та магазинна піца є одними з головних продуктів, які прискорюють процеси старіння.

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