3 незвичайних рецепта борщу

На вихідних Україну розхвилювала новина про те, що борщ внесли до списку найсмачніших супів у світі. Топ-20 перших страв опублікував сайт американського телеканалу CNN.

"Шматочки ніжною буряка в яскраво-червоному бульйоні – суп, який так люблять в Україні і в усій Східній Європі. Борщ, часто приправлений ложкою сметани, – це не просто буряковий суп. Він має гострий смак від бурякового квасу, ферментованого бурякового соку, – ще однієї регіональної фірмової страви", – так описали українську страву журналісти.

Від себе додамо, що буряковий квас не є необов'язковим, рецептів борщу існує величезна кількість і кожна господиня готує його по-своєму. Сьогодні редакція FoodOboz ділиться незвичайними рецептами борщу. Впевнені, принаймні один з цієї трійки ви точно не куштували. Якщо не всі три.

Копчені ковбаски додають борщу пікантності. Джерело: thespruceeats.com thespruceeats.com

Борщ із копченими ковбасками

буряк (середній) – 2 шт.

велика цибулина – 1 шт.

морква – 1 шт.

картопля – 5 шт.

нежирна яловичина – 200 г

копчені ковбаски – 2 шт.

томатна паста – 2 ст. л.

оцет – 2 ч. л.

цукор – 2 ч. л.

сіль, перець – на смак

сметана, кріп – для подачі

олія – для смаження

Буряк відварити окремо у шкірці. Яловичину відварити в іншій каструлі до м'якості, бульйон процідити, м'ясо викласти. Моркву і цибулю помити, почистити, нарізати соломкою. Обсмажити в олії спочатку цибулю, коли стане прозорою, додати моркву. Коли морква стане м'якою, додати томатну пасту. Посолити, поперчити, добре перемішати і смажити все разом на невеликому вогні хвилин п'ять. Почистити картоплю і відварений буряк. Нарізати тонкими брусочками, додати в бульйон. Також додати в каструлю обсмажені в томатній пасті овочі. Варити все разом близько півгодини, потім додати оцет і цукор. При необхідності посолити і поперчити. Відварене м'ясо нарізати шматочками, ковбаски – кружечками і проварити все разом ще кілька хвилин. Вимкнути борщ і дати йому настоятися хвилин 15-20. Подавати зі сметаною і дрібно рубаним кропом.

Варіація крем-супу. Джерело: downshiftology.com

Крем-борщ

буряк – 3 шт.

біла капуста – 1 невеликий качан

морква – 1 шт.

ріпчаста цибуля – 1 шт.

картопля – 5 шт.

помідори – 2 шт.

червоний солодкий перець – 2 шт.

бульйон – опціонально

олія

сіль, перець – на смак

сметана, зелень – для подачі

Буряк почистити, порізати тонкими скибочками, викласти на деко. Туди ж відправити солодкі перці. Скропити все олією та присипати сіллю й перцем. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку і запікати близько 20 хвилин. Моркву з цибулею почистити і нарізати соломкою. Обсмажити в олії до м'якості. Додати порізану невеликими кубиками картоплю, смажити, помішуючи, на невеликому вогні хвилин 7-10. Потім додати порізану капусту. Помідори бланшувати, зняти шкірку, нарізати невеликими кубиками і додати в каструлю. Тушкувати все разом хвилин п'ять. Додати печені перці та буряк, залити бульйоном так, щоб рідина повністю покривала овочі. Посолити, поперчити, довести до кипіння. Потім зменшити вогонь до мінімуму, накрити кришкою і варити 20 хвилин. Готовий суп подрібнити блендером. За бажанням приправити лимонним соком. Подавати зі сметаною і дрібно рубаною зеленню.

Рибу можна брати будь-яку, головне, щоб у ній було небагато кісток. Джерело: 1ZOOM

Борщ із рибою

свіжа риба – 500 г

картопля – 4-5 шт.

морква – 1 шт.

середній буряк – 1 шт.

ріпчаста цибуля – 1 шт.

томатна паста – 2 ст. л.

сіль, перець – на смак

олія – для смаження

сметана, зелень – для подачі

Рибу помити, випатрати, відокремити голову і хвіст. Можете брати будь-яку рибу, головне, щоб у ній було небагато кісток. Голову, хвіст і пару шматочків риби скласти в каструлю, залити двома літрами води і варити 30 хвилин. Готовий бульйон процідити. Моркву та буряк почистити, натерти на крупній тертушці і обсмажити з нашинкованною цибулею до м'якості. Потім додати томатну пасту і знову обсмажити все разом кілька хвилин. У каструлю з киплячим бульйоном додати порізану картоплю, філе риби і обсмажені овочі. Варити все разом хвилин 15-20. Подавати зі сметаною і дрібно рубаною зеленню.

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