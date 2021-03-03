3 весняних салати без майонезу

Набридла зима і важкі майонезні салати? Чудово вас розуміємо, тож із приходом весни пропонуємо трохи змінити раціон.

Редакція FoodOboz радить додати в меню якомога більше зелених салатів. По-перше, це корисно, по-друге, красиво – погодьтеся, яскравий салат у тарілці завжди тішить погляд (як, втім, і наші шлунки).

Пропонуємо вам три максимально зелених салати, а також розповідаємо, як приготувати цікаву заправку до них.

Кисле яблуко ідеально підходить для салатів. taste.com.au

Салат з авокадо, яблуком і медово-гірчичною заправкою

стиглий авокадо – 1 шт.

зелене яблуко (Симиренка або Гренні Сміт) – 1 шт.

листя салату – 2 жмені

діжонська гірчиця – 1 ст. л.

рідкий мед – 1 ст. л.

олія – 2 ст. л.

білий винний оцет – 2 ч. л.

сіль, перець – за смаком.

Яблуко і авокадо нарізати скибочками. Скласти в миску, додати листя салату. Посолити, поперчити салат, добре перемішати. У чашці змішати гірчицю, мед, олію та оцет. Отриманою заправкою полити салат.

Новий погляд на огірковий салат. familystylefood.com

Гострий салат з огірків із кунжутною заправкою

огірок – 2 шт.

горіхи – 2 ст. л.

часник – 1 зубчик

перець чилі – на смак

імбир – невеликий шматочок

лимонний сік – 1 ст. л.

соєвий соус – 1 ст. л.

кунжутна олія – 3 ст. л.

Огірки помити, витерти насухо і довільно нарізати: можна різати півкільцями, великими кубиками або товстою соломкою. Горіхи подрібнити: розтерти в ступці або розкачати качалкою для тіста. Скласти огірки в миску, присипати трохи перцем чилі (можна порізати свіжий або використовувати сухі пластівці). Зробити заправку. Імбир почистити, потерти на дрібній тертушці. Скласти в чашку, додати подрібнений зубчик часнику, лимонний сік, соєвий соус і кунжутну олію. Перемішати. Отриманою заправкою полити салат і добре перемішати.

Молоді кабачки можна їсти сирими як огірки. popsugar.com

Салат із кабачком і лимонно-йогуртовою заправкою

молодий кабачок – 1 шт.

молодий редис – 3-4 шт.

мікс салату – 1 упаковка

сіль, перець – за смаком

натуральний нежирний йогурт – 0,5 склянки

лимон – 1/4 шт.

часник – 1 зубчик

кріп – кілька гілочок.

Салат, кабачок і редис помити, овочі витерти насухо, листя салату підсушити. Кабачок нарізати тонкими стрічками з допомогою овочечистки. Редис порізати тонкими кільцями. Викласти в глибоку миску, додати салатне листя. У склянку з йогуртом вичавити сік із четвертинки лимона, посолити, поперчити. Додати дрібно рубаний кріп і часник. Добре перемішати і полити цим соусом салат.

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