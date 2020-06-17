П'ять антиоксидантних коренеплодів, про які ви повинні знати
Цибуля, буряк, редис, солодкий картопля і фенхель є основними коренеплідними овочами-антиоксидантами, що допомагають людині перебувати в здоровому тонусі.
Як правило, коренеплоди багаті корисними природними речовинами, оскільки їхня коренева система черпає ці речовини прямо з грунту, пише видання organicwelcome.com
Антиоксидант - це молекула, яка здатна перешкоджати протіканню небезпечних для організму ланцюгових реакцій, які запускаються вільними радикалами. Антиоксиданти виконують роль природного щита для організму. Вільні радикали утворюються як побічний продукт кисню, але також з'являються і при вживанні нездорової їжі, палінні або при знаходженні на сонці протягом тривалого часу.
Отже, OBOZREVATEL знайомить з найкориснішими коренеплодами – антиоксидантами, які можна додати до свого раціону харчування.
Цибуля
Цибуля надзвичайно популярниа, і люди або люблять її, або ненавидять. Але навіть ті, хто клянеться, що їм не подобається цибуля, швидше за все, їдять її більше, ніж вони думають, тому що цибуля - основа багатьох страв.
У цибулі багато вітаміну С, клітковини і, звичайно, антиоксидантів. Вона також може допомогти знизити рівень цукру в крові та забезпечити захист від раку.
Цікаво, що стародавні єгиптяни поклонялися цибулі. Через свої концентричні шари цибулю вважалася символом вічного життя, її часто клали в могилу разом з померлими.
Буряк
Буряк є ще одним популярним коренеплодом, який викликає у людей сильну реакцію. Його аромат, потужний та особливий, часто називають "земним", враховуючи, що буряк росте під землею.
Буряк дуже живильний: він містить велику кількість клітковини, фолієвої кислоти, калію, заліза і марганцю. Що стосується антиоксидантів, буряк містить сполуки, під назвоюі беталаін, які зменшують запалення в організмі. Це призводить до зниження ризику розвитку раку, поліпшенню здоров'я серця та зниження артеріального тиску.
Цікавий факт: чи знаєте ви, що стародавні греки використовували буряк як ліки, а стародавні римляни вважали її афродизіаком? Тепер ми знаємо, що буряк поглинає велику кількість бору, який необхідний для вироблення статевих гормонів.
Редис
Хоча редис маленький та гострий, він містить безліч корисних речовин. В якості харчового інгредієнта широко використовується в салатах, сендвічах, супах для підвищення смаку та поживності.
Редис - це їжа з низьким вмістом вуглеводів, яка містить велику кількість вітаміну С і клітковини. Крім того, він багатий на вітаміни E, A, C, B6 і K, а також цинк калій, фосфор, магній, мідь, кальцій, залізо та марганець.
Він також має протигрибкові властивості та, незважаючи на свій пряний смак, добре захищає шлунок від виразок.
Цікавий факт: редис, який ми купуємо в продуктовому магазині, як правило, досить мініатюрний. Але чи знаєте ви, що найбільший редис був майже метр в довжину та важив 45 кілограм.
Солодка картопля
Солодка картопля - гарне доповнення до багатьох страв. Ці смачні бульби містять багато клітковини, вітамінів А і С, а також марганцю. Вона включає в себе кілька різних типів антиоксидантів, в основному бета-каротин (який надає їй колір), антоціани та хлорогенову кислоту.
Вживання в їжу великої кількості солодкої картоплі було пов'язано зі зниженням рівня цукру в крові, а вміст вітаміну А, як вважається, сприяє ясному зору та здоров'ю шкіри.
Цікаво, що в американському штаті Північна Кароліна в лютому святкується Національний місяць солодкої картоплі.
Фенхель
Фенхель є родичем моркви. Проте, його смак яскравий та солодкуватий. Причиною унікального смаку є з'єднання під назвою "анетол", яке дає цілий ряд переваг для здоров'я.
Їжте фенхель, щоб отримати вітамін С, марганець, фосфор і калій, а також достатню кількість клітковини. І фенхель містить не тільки багато антиоксидантів, а ще й має антимікробні властивості, які можуть перешкоджати росту бактерій. Деякі дослідження визначили, що фенхель сприяє зниженню рівня цукру в крові.
Цікавий факт: чи знаєте ви, що давньогрецькі суспільства вважали фенхель благочестивою їжею, яка передає божественну мудрість? Отримаєте ви мудрість чи ні, але ви з задоволенням та користю можете їсти квіти, листя, насіння та цибулини цієї рослини.
Це лише деякі з коренеплодів, які підвищують споживання антиоксидантів. А є ще ріпа, морква, біла картопля іта бруква. У певному сенсі, сьогоднішнє широке використання коренеплодів відбувається завдяки тим предкам, які шанували ці продукти за допомогою свого мистецтва.
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