П'ять антиоксидантних коренеплодів, про які ви повинні знати

Цибуля, буряк, редис, солодкий картопля і фенхель є основними коренеплідними овочами-антиоксидантами, що допомагають людині перебувати в здоровому тонусі.

Як правило, коренеплоди багаті корисними природними речовинами, оскільки їхня коренева система черпає ці речовини прямо з грунту, пише видання organicwelcome.com

Антиоксидант - це молекула, яка здатна перешкоджати протіканню небезпечних для організму ланцюгових реакцій, які запускаються вільними радикалами. Антиоксиданти виконують роль природного щита для організму. Вільні радикали утворюються як побічний продукт кисню, але також з'являються і при вживанні нездорової їжі, палінні або при знаходженні на сонці протягом тривалого часу.

Отже, OBOZREVATEL знайомить з найкориснішими коренеплодами – антиоксидантами, які можна додати до свого раціону харчування.

Цибуля

Цибуля допомагає знизити рівень цукру в крові Getty

Цибуля надзвичайно популярниа, і люди або люблять її, або ненавидять. Але навіть ті, хто клянеться, що їм не подобається цибуля, швидше за все, їдять її більше, ніж вони думають, тому що цибуля - основа багатьох страв.

У цибулі багато вітаміну С, клітковини і, звичайно, антиоксидантів. Вона також може допомогти знизити рівень цукру в крові та забезпечити захист від раку.

Цікаво, що стародавні єгиптяни поклонялися цибулі. Через свої концентричні шари цибулю вважалася символом вічного життя, її часто клали в могилу разом з померлими.

Буряк

Буряк містить речовини, які зменшують запалення в організмі Getty

Буряк є ще одним популярним коренеплодом, який викликає у людей сильну реакцію. Його аромат, потужний та особливий, часто називають "земним", враховуючи, що буряк росте під землею.

Буряк дуже живильний: він містить велику кількість клітковини, фолієвої кислоти, калію, заліза і марганцю. Що стосується антиоксидантів, буряк містить сполуки, під назвоюі беталаін, які зменшують запалення в організмі. Це призводить до зниження ризику розвитку раку, поліпшенню здоров'я серця та зниження артеріального тиску.

Цікавий факт: чи знаєте ви, що стародавні греки використовували буряк як ліки, а стародавні римляни вважали її афродизіаком? Тепер ми знаємо, що буряк поглинає велику кількість бору, який необхідний для вироблення статевих гормонів.

Редис

Редис містить багато вітаміну С Getty

Хоча редис маленький та гострий, він містить безліч корисних речовин. В якості харчового інгредієнта широко використовується в салатах, сендвічах, супах для підвищення смаку та поживності.

Редис - це їжа з низьким вмістом вуглеводів, яка містить велику кількість вітаміну С і клітковини. Крім того, він багатий на вітаміни E, A, C, B6 і K, а також цинк калій, фосфор, магній, мідь, кальцій, залізо та марганець.

Він також має протигрибкові властивості та, незважаючи на свій пряний смак, добре захищає шлунок від виразок.

Цікавий факт: редис, який ми купуємо в продуктовому магазині, як правило, досить мініатюрний. Але чи знаєте ви, що найбільший редис був майже метр в довжину та важив 45 кілограм.

Солодка картопля

Солодкий картопля містить клітковину і вітаміни А і С Getty

Солодка картопля - гарне доповнення до багатьох страв. Ці смачні бульби містять багато клітковини, вітамінів А і С, а також марганцю. Вона включає в себе кілька різних типів антиоксидантів, в основному бета-каротин (який надає їй колір), антоціани та хлорогенову кислоту.

Вживання в їжу великої кількості солодкої картоплі було пов'язано зі зниженням рівня цукру в крові, а вміст вітаміну А, як вважається, сприяє ясному зору та здоров'ю шкіри.

Цікаво, що в американському штаті Північна Кароліна в лютому святкується Національний місяць солодкої картоплі.

Фенхель

Фенхель вважається благочестивою їжею Getty

Фенхель є родичем моркви. Проте, його смак яскравий та солодкуватий. Причиною унікального смаку є з'єднання під назвою "анетол", яке дає цілий ряд переваг для здоров'я.

Їжте фенхель, щоб отримати вітамін С, марганець, фосфор і калій, а також достатню кількість клітковини. І фенхель містить не тільки багато антиоксидантів, а ще й має антимікробні властивості, які можуть перешкоджати росту бактерій. Деякі дослідження визначили, що фенхель сприяє зниженню рівня цукру в крові.

Цікавий факт: чи знаєте ви, що давньогрецькі суспільства вважали фенхель благочестивою їжею, яка передає божественну мудрість? Отримаєте ви мудрість чи ні, але ви з задоволенням та користю можете їсти квіти, листя, насіння та цибулини цієї рослини.

Це лише деякі з коренеплодів, які підвищують споживання антиоксидантів. А є ще ріпа, морква, біла картопля іта бруква. У певному сенсі, сьогоднішнє широке використання коренеплодів відбувається завдяки тим предкам, які шанували ці продукти за допомогою свого мистецтва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стрес, гормональні зміни, а також їжа і напої можуть викликати у людини проблеми, пов'язані з головними болями.

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