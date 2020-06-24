5 хитрих трюків, щоб змусити вашу розбірливу дитину їсти фрукти та овочі

Часто батьки стикаються з проблемою, як привчити своїх маленьких дітей їсти сезонні овочі та фрукти. Англійське видання Express зібрало п'ять відмінних лайфхаків, які повинні допомогти вашим малюкам почати їсти фрукти іта овочі в найкоротші терміни.

Виховуйте смак до овочів і фруктів з дитинства Getty

1. Додайте трохи масла

Майже все смачніше з маслом, вірно? Але насправді за цим трюком стоїть досвід. Багато овочів мають гіркуватий смак, а діти особливо чутливі до цього.

Маленький шматочок масла може усунути цю проблему та перетворити ваші овочі в дивовижну страву.

І хочете вірте, хочете – ні, але масло насправді є хорошим джерелом вітамінів А, Е і D3, які важливі для дітей.

Сезонні овочі та фрукти найсмачніші Getty

2. Подавайте страви в сезон - вони за смаком набагато кращі

Маріон Ріган є керуючим директором Hugh Lowe Farms, сімейної ферми з виробництва м'яких фруктів, створеної більше 125 років тому в Мерворте, штат Кент.

Вона каже: "Сезонна їжа - це якісна їжа, з точки зору аромату, текстури, солодкості та, як правило, ціни. Свіжість - ключ до смаку. Сезонні фрукти свіжіші, ніж ті, які імпортуються в країну. Дуже важливо знайти правильні рецепти страв з сезонних овочів і фруктів, щоб вони сподобалися вашим дітям і увійшли в звичку ".

3. Перетворіть овочі в закуску

Коли ми сідаємо за стіл в очікуванні обіду, як правило, буваємо особливо голодні. Те ж стосується й дітей.

Скористайтеся цим голодним божевіллям, подавши першу страву з овочів.

Рекомендуємо подавати її в сирому або смаженому вигляді, щоб підкреслити природну солодкість продуктів. Також важливо підібрати відповідний соус для поліпшення смакових якостей.

Розкажіть дітям про місцеві овочі та фрукти Getty

4. Розкажіть дітям звідки беруться їх фрукти та овочі

Дуже важливо, як для батьків, так і для дітей знати, звідки береться ваша їжа та підтримувати тих, хто її вирощує та поставляє.

Зробіть час їжі цікавим, розповівши своїм дітям, звідки на їх тарілці беруться такі смачні продукти.

5. Спробуйте змішати фрукти та овочі в смузі

Недавнє дослідження, що було проведене в США, показало, що діти у віці від трьох до п'яти років можуть майже подвоїти своє щоденне споживання овочів, якщо вживати їх не в цілому вигляді, а в іншій формі.

Наприклад, ви можете зробити з овочів і фруктів смузі або додавати їх в якості додаткових інгредієнтів в інші страви. Деякі батьки із задоволенням змішують моркву з соусом для спагеті або додавали солодку картоплю в суміш для млинців.

Запевняємо, що ваші малюки нічого не запідозрять.

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