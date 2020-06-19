Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

5 оригінальних страв з малиною

473
Читати матеріал російською

Початок сезону малини привертає до неї підвищену увагу. Хтось їсть її свіжою, а хтось консервує на зиму.

Фудблогер artfood_daily на своїй сторінці в інстаграм пропонує кілька ну дуже смачних рецептів зі свіжої малиною.

Малинове желе з червоним вином

Малинове желе з червоним вином

Малинове желе з червоним вином

https://www.instagram.com/p/BWKlVKxB_pb/

Складові

  • 400 г малини,

  • 400 г цукру,

  • пляшка червоного вина,

  • 15 г желатину,

  • 10 горошин чорного перцю,

  • пучок базиліка

Спосіб приготування

  1. У каструлю влийте червоне вино, додайте перець горошком і нарізаний базилік, половину малини і весь цукор.

  2. Все це доведіть до кипіння, і пару хвилин поваріть, добре помішуючи.

  3. Охолодіть, додайте желатин і малину, пропущену через сито.

  4. Поставте в холодильник до застигання.

Малиновий фриз з лимоном

Малиновий фриз з лимоном

Малиновий фриз з лимоном

https://www.instagram.com/p/BWKlVKxB_pb/

Складові

  • 300 г малини,

  • 1 лимон,

  • 300 г тростинного цукру,

  • 2 склянки простої кип'яченої води,

  • літр мінералки з газом,

  • гілка м'яти

Спосіб приготування

  1. Розімніть малину та цукор, залийте двома склянками води та проваріть протягом 10 хвилин.

  2. Охолодіть, додайте сік лимона, мінеральну воду, лід, гілочку м'яти.

Малиновий коктейль з кефіром

Малиновий коктейль з кефіром

Малиновий коктейль з кефіром

https://www.instagram.com/p/BWKlVKxB_pb/

  1. Складові

  • 2 склянки кислого молока,

  • кефіру, або кислого молока,

  • стакан малини,

  • 2 столові ложки цукрової пудри,

  • лід

Спосіб приготування

Кисломолочний напій, цукрову пудру та малину змішайте в блендері, розлийте по склянках і додайте лід.

Малиновий суп

малиновий суп

малиновий суп

https://www.instagram.com/p/BWKlVKxB_pb/

Складові

  • 250 г малини,

  • 250 г смородини,

  • стакан сметани,

  • 10 г картопляного борошна,

  • 100-150 г цукру

Спосіб приготування

  1. Переберіть ягоди, промийте їх та розімніть, через серветку вичавіть з них сік.

  2. Вичавку залийте водою, зваріть, процідіть, додайте цукор і заправте картопляним борошном, яке потрібно розвести в холодному відварі.

  3. Прокип'ятіть суп, покладіть в нього сметану, влийте сік.

  4. Подавати можна разом з теплими грінками.

Качина грудка з малиною

Качина грудка з малиною

Качина грудка з малиною

https://www.instagram.com/p/BWKlVKxB_pb/

Інгредієнти (на 2 порції)

  • 2 шт. качиних грудок,

  • 300 г малини,

  • 1 шт. лука-шалот,

  • зубчик часнику,

  • 100 мл червоного сухого вина,

  • 3 ст.л. цукру,

  • 1 ст.л. винного оцту,

  • ч.л. вершкового масла,

  • рослинна олія,

  • сіль,

  • чорний мелений перець за смаком.

Спосіб приготування

  1. На філе зробіть невеликі надрізи на боці шкіри, посоліть і поперчіть.

  2. Подрібніть цибулю і часник.

  3. Розжарте сковороду.

  4. Викладіть туди м'ясо шкірою вниз і смажте 10 хвилин.

  5. Після на тій же сковороді обсмажити цибулю і часник.

  6. Додайте вино, оцет, малину (2/3), цукор і готуйте ще 3 хв.

  7. Після процідіть через сито.

  8. Знову вилийте на сковороду, додайте 100 г малини та масло.

  9. Нагрійте, не доводячи до кипіння, вимкніть.

  10. Наріжте грудку та подавайте її з соусом.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "живлення" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
живлення
Тег
продукти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
FoodOboz