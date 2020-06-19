5 оригінальних страв з малиною

Початок сезону малини привертає до неї підвищену увагу. Хтось їсть її свіжою, а хтось консервує на зиму.

Фудблогер artfood_daily на своїй сторінці в інстаграм пропонує кілька ну дуже смачних рецептів зі свіжої малиною.

Малинове желе з червоним вином

Малинове желе з червоним вином https://www.instagram.com/p/BWKlVKxB_pb/

Складові

400 г малини,

400 г цукру,

пляшка червоного вина,

15 г желатину,

10 горошин чорного перцю,

пучок базиліка

Спосіб приготування

У каструлю влийте червоне вино, додайте перець горошком і нарізаний базилік, половину малини і весь цукор. Все це доведіть до кипіння, і пару хвилин поваріть, добре помішуючи. Охолодіть, додайте желатин і малину, пропущену через сито. Поставте в холодильник до застигання.

Малиновий фриз з лимоном

Малиновий фриз з лимоном https://www.instagram.com/p/BWKlVKxB_pb/

Складові

300 г малини,

1 лимон,

300 г тростинного цукру,

2 склянки простої кип'яченої води,

літр мінералки з газом,

гілка м'яти

Спосіб приготування

Розімніть малину та цукор, залийте двома склянками води та проваріть протягом 10 хвилин. Охолодіть, додайте сік лимона, мінеральну воду, лід, гілочку м'яти.

Малиновий коктейль з кефіром

Малиновий коктейль з кефіром https://www.instagram.com/p/BWKlVKxB_pb/

Складові

2 склянки кислого молока,

кефіру, або кислого молока,

стакан малини,

2 столові ложки цукрової пудри,

лід

Спосіб приготування

Кисломолочний напій, цукрову пудру та малину змішайте в блендері, розлийте по склянках і додайте лід.

Малиновий суп

малиновий суп https://www.instagram.com/p/BWKlVKxB_pb/

Складові

250 г малини,

250 г смородини,

стакан сметани,

10 г картопляного борошна,

100-150 г цукру

Спосіб приготування

Переберіть ягоди, промийте їх та розімніть, через серветку вичавіть з них сік. Вичавку залийте водою, зваріть, процідіть, додайте цукор і заправте картопляним борошном, яке потрібно розвести в холодному відварі. Прокип'ятіть суп, покладіть в нього сметану, влийте сік. Подавати можна разом з теплими грінками.

Качина грудка з малиною

Качина грудка з малиною https://www.instagram.com/p/BWKlVKxB_pb/

Інгредієнти (на 2 порції)

2 шт. качиних грудок,

300 г малини,

1 шт. лука-шалот,

зубчик часнику,

100 мл червоного сухого вина,

3 ст.л. цукру,

1 ст.л. винного оцту,

ч.л. вершкового масла,

рослинна олія,

сіль,

чорний мелений перець за смаком.

Спосіб приготування

На філе зробіть невеликі надрізи на боці шкіри, посоліть і поперчіть. Подрібніть цибулю і часник. Розжарте сковороду. Викладіть туди м'ясо шкірою вниз і смажте 10 хвилин. Після на тій же сковороді обсмажити цибулю і часник. Додайте вино, оцет, малину (2/3), цукор і готуйте ще 3 хв. Після процідіть через сито. Знову вилийте на сковороду, додайте 100 г малини та масло. Нагрійте, не доводячи до кипіння, вимкніть. Наріжте грудку та подавайте її з соусом.

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