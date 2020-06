Карантинний спосіб життя змінив ставлення до їжі. Ці зміни можуть зберегтися надовго, оскільки люди стали по-іншому ставитися до продуктів харчування.

Якщо раніше перевага віддавалася швидким і легким стравам, то зараз, коли люди проводять набагато більше часу вдома, процес приготування їжі став більш вдумливим, пише іспанська газета АВС.

А обережність під час відвідування магазинів зробила наше ставлення до купівлі більш усвідомленим і привчила уникати марнотратного споживання продуктів.

Глава іспанської служби Too Good To Go, що піклується про скорочення марнотратного споживання продуктів, Оріоль Реуль пояснює, що схема споживання змінилася за ці два місяці: "Під час жорсткого карантину купити звичні нам продукти стало складніше, тому ми намагаємося використовувати їх максимально та більше цінувати".

Повернення до старих кулінарних традицій

Оріоль Реуль впевнений: під час карантину люди стали не просто готувати більше, але й смачніше. "Про це багато пишуть у соціальних мережах. Кажуть, що якщо ми щось повторюємо протягом 21 дня, це стає звичкою; після двох місяців карантину ми змінили багато звичок", – вважає іспанець.

Він упевнений, що в майбутньому люди купуватимуть більше продуктів місцевого виробництва.

Директор Too Good To Go зазначає, що велику роль в цих процесах відіграла молодь. "У наші дні багато людей почала закуповуватися на прилеглих ринках і в магазинах. Ми не знаємо, чи збережеться ця тенденція, але багато хто зауважив, що купівля місцевих продуктів сприяє стійкості планети", – говорить Оріоль Реуль.

Основні поради, що допомагають відходити від марнотратного використання продуктів

Глава іспанського офісу Too Good To Go, що досліджує тему скорочення марнотратного споживання продуктів, Оріоль Реуль дає п'ять порад, як використовувати куплену їжу максимально.

1. Щоб не робити спонтанні покупки в магазині, йти туди потрібно ситим та із заздалегідь складеним списком.

2. Куплені продукти необхідно розставляти в холодильнику і на полицях так, щоб про них не забувати.

3. Деякі продукти варто заморозити, щоб продовжити їхній термін зберігання. "Ми часто сумніваємося, чи можна заморозити той чи інший продукт, але доведено, що майже всі продукти можна заморожувати", – зазначає фахівець.

4. На кухні необхідно бути креативним, адже основну частину продуктів, що залишаються після приготування страви, можна використовувати в інших рецептах.

5. Необхідно розуміти різницю між терміном придатності та рекомендованим споживанням. В останньому разі продукт можна сміливо використовувати ще кілька днів після спливання зазначеного терміну.

