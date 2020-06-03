8 продуктів, які не можна їсти сирими

Свіже м'ясо, кісточки яблук, квасоля, картопля - ось тільки декілька продуктів, які можна вживати тільки після термічної обробки.

Крім свіжих овочів і фруктів, людина практично нічого не їсть в сирому вигляді, хоча бувають виключення. Видання steaklovers.menu наводить список продуктів, вживання яких в необробленому вигляді може призвести до найтяжчих наслідків.

квасоля Getty

Квасоля

Хоча в червоній квасолі багато білка, клітковини та антиоксидантів, вживання її в сирому вигляді може викликати серйозні проблеми, аж до харчових отруєнь. Справа в тому, що в цьому продукті міститься фитогемагглютинин, який дуже негативно діє на шлунок. викликаючи харчове отруєння. Переконайтеся, що квасоля варилася не менш 10 хвилин, перш ніж подати її на стіл.

Лімська квасоля Getty

Лімська (місячна) квасоля

Цей екзотичний сорт завжди повинен бути приготовлений з особливою ретельністю, оскільки містить ціаногенні глікозиди - сполуки, які захищають рослини, але шкодять людям, виробляючи синильну кислоту, потрапляння якої в організм у великих дозах призводить до смерті.

кісточки яблук Getty

Кісточки яблук, манго, груш, персиків, абрикосів

Насіння свіжих яблук помилково вважаються корисним, але в їх складі присутня речовина, яка в шлунку перетворюється на синильну кислоту.

свіже молоко Getty

Молоко

Йдеться про молоко, яке не пройшло обробку. Пастеризація вбиває кишкову паличку та сальмонели, які можуть зустрічатися в молоці. Згідно з даними вчених, сире молоко викликає харчові отруєння в 150 разів частіше, ніж інші продукти.

Картопля Getty

Картопля

Недоварена картопля містить крохмаль, який погано перетравлюється та призводить до здуття кишечника. Якщо ж картопля довго зберігалася та її шкірка покрилася зеленими плямами, таку краще зовсім не вживати. В ній утворилася речовина соланін, яка може викликати отруєння, а в гіршому випадку - зупинку серця.

Свіже м'ясо Getty

М'ясо та птиця

Недоварене м'ясо може містити сальмонелу, кишкову паличку, інші небезпечні бактерії. У сирому м'ясі птиці присутня бактерія кампилобактер, яка призводить до діареї і викликає гастроентерит (інфекційне захворювання шлунка).

сосиски Getty

Сосиски

Експерти з харчування з'ясували, що в сирих сосисках можуть міститися лістерії - патогенні бактерії, здатні викликати такі захворювання, як менінгіт, енцефаліт і провокувати викидень у вагітних. Звичайне кип'ятіння їх вбиває.

пророщені зерна Getty

Пророщені зерна

Цей продукт вважається дуже корисним. Але багато паростків містять шкідливі бактерії (кишкову паличку, сальмонелу). Тим більше що їх вирощують в умовах високої вологості, де ті активно розмножуються. Найбезпечніші - паростки пшениці та кукурудзи, але навіть їх краще кип'ятити перед вживанням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після термічної обробки буряк, томати, болгарський перець і ряд інших продуктів не тільки змінюють свій смак і консистенцію, але у них істотно знижується частка вітамінів та інших корисних речовин.

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