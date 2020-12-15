Американці ввели послугу "психологічної підтримки" при доставці піци

Американська піцерія Vinnie's, розташована у Брукліні (Нью-Йорк) ввела послугу психологічної підтримки при замовленні доставки піци. Сплативши додатково лише один долар, ви можете отримати не тільки доставку, а ще й "втішні слова".

"За 1$ кур'єр подивиться вам прямо в очі і скаже, що все буде добре і ви впораєтеся", –йдеться в описі послуги, пише видання Time Out.

У соцмережах Vinnie's представники піцерії написали, що "замовлення лише втішних слів без піци можливе, проте коштувати ця послуга буде мінімум 15 доларів": потрібно буде замовити мінімум 15 "втішних фраз", аби вони приїхали з доставкою до тебе додому. Якщо ж тобі потрібна лише одна втішна фраза за один долар, ви можете замовити її самовивозом і, особисто приїхавши в піцерію, отримаєте підбадьорливі слова з віконця take away.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що медсестра з англійського міста Тавісток Менді Коулз схудла на 76 кілограмів при цьому не відмовляючи собі в улюбленій їжі: вона вживала піцу і чіпси і при цьому скидала вагу.

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