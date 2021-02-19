Аналітики розповіли, який алкоголь люди питимуть у 2020-х

Люди масово відмовляються від міцного алкоголю. У той час, коли 2010-ті пройшли під егідою безалкогольного пива та сидру, 2020-ті стануть десятиліттям слабо- й безалкогольних напоїв. Таку думку висловили аналітики Global Data.

Вони зазначають, що з 2015-го по 2020 рік продажі безалкогольного пива у Західній Європі зросли на 8,4%, а безалкогольного сидру – на 9,3%. Такий самий темп популярності аналітики прогнозують цього десятиліття слабо- і безалкогольним напоям, пише видання The Spirit Business.

Як доказ фахівці наводять той факт, що найбільші виробники вже розширюють асортимент у цій категорії. Так, Pernod Ricard уже випустила слабоалкогольні версії джину Beefeater і віскі Ballantine's, у яких вміст алкоголю вдвічі нижчий, ніж у звичайних напоях. А Bacardi тим часом випустила безалкогольні аперитиви під брендом Martini.

Цей тренд аналітики Global Data пояснюють "складним 2020 роком": нібито після пережитого стресу люди більше, ніж будь-коли, прагнуть вести помірний спосіб життя, зберігати фізичну та емоційну рівновагу. Фахівці вже заявили, що у 2021 році виріс інтерес до акції "Сухий січень", у межах якої люди на місяць повністю відмовляються від вживання будь-якого алкоголю.

Крім того, аналітики зазначають, що за 2020 рік кількість пошукових запитів про безалкогольні напої в Британії зросла на 30%, а у Німеччині – на 25%.

"Інтерес до усвідомленого споживання алкоголю зростає, і цей тренд прийшов до нас надовго", – заявили фахівці.

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