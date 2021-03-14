Рецепт кексу з МакФлурі став трендовим у мережі

У соціальній мережі з'явилося відео швидкого рецепта, яке привернуло увагу підписників і швидко стало популярним. На ньому морозиво за кілька хвилин перетворюється в бісквіт.

Відео, як зробити з прохолодного десерту пиріг, опублікувала на сторінці TikTok блогерка Емілі Канем (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Вся родзинка в головному інгредієнті, який вона додала у страву. Дівчина перемішала трохи підтале, м'яке морозиво з борошном. Отриману масу знову поклала в картонну коробочку для ласощів.

"Приготування кексу не займе більше за дві хвилини", – підкреслила Емілі і помістила своє творіння в мікрохвильову піч.

У міру готовності вона продемонструвала пиріг, розрізавши його на тарілці. Випічка вийшла білого кольору з шоколадом усередині.

Думки підписників розділилися. Одні не зрозуміли подібних експериментів, інші навпаки були в захваті.

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