Чи можна їсти макарони на вечерю: думка дієтологині

Багато хто стверджує, що вживання макаронів або інших джерел складних вуглеводів на вечерю – шкідлива звичка для травлення, сну і маси тіла.

Проте, за словами італійської дієтологині Франчески Євангелісті, їх можна їсти в цей час, але в помірній кількості, повідомляє ilgiornaledelcibo.it.

Вуглеводи необхідно отримувати з кожним прийомом їжі

Насамперед макаронні вироби, як і інші зернові та похідні продукти (рис і хліб), містять велику кількість складних вуглеводів, які є основним джерелом енергії.

Беручи це до уваги, легко зрозуміти, що в кожному прийомі їжі обов'язково повинні бути вуглеводи, які дають енергію і не дозволяють організму використовувати інші поживні речовини (наприклад, білок).

Для цього дієтологиня пропонує дотримуватися золотого правила 5 порцій фруктів і овочів щодня. Навіть під час вечері макарони слід розглядати як джерело вуглеводів, необхідних тілу для отримання енергії.

Важливо стежити за пропорціями та приправами

Звичайно, навіть під час обіду або вечері важливо звертати увагу на пропорції: макарони можуть становити близько чверті страви, але при цьому решта повинна складатися з білків і овочів. Також необхідно стежити, щоб порція відповідала деяким індивідуальними параметрами, таким як: вік, фізичні характеристики і рівень виконуваної фізичної активності.

Крім того, під час вечері їжу слід менше приправляти, щоб сприяти травленню перед сном. Краще віддавати перевагу макаронам з невеликою кількістю оливкової олії та пармезану, з овочами або томатним пюре.

Однак, якщо на обід були з'їдені тільки вуглеводи, то на вечерю рекомендується їсти здорові джерела білка (яйця, сири з низьким вмістом жиру, бобові, пісне м'ясо, риба). Тобто, з'їдаючи велику тарілку макаронів на обід, бажано уникати їх вживання ввечері, та навпаки.

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