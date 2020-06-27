Чим корисна капуста: розкрито важливі властивості

Капуста є дуже корисним продуктом для зміцнення імунної системи, відновлення балансу кишкової флори і усунення токсинів, які загрожують організму та можуть бути причиною запальних процесів і патологій.

Ще древні римляни вважали цей овоч цілющим продуктом проти різних захворювань: безсоння, кишкових розладів, виразок і раку, повідомляє riza.it.

Капуста багата на вітаміни, волокна і мінерали. Вона володіє протизапальними, антиоксидантними та детоксифікуючими властивостями, а також захищає серцево-судинну систему і шлунково-кишковий тракт, зміцнює імунітет і знижує ризик виникнення раку.

Речовини, знайдені в капусті

Найважливішими активними інгредієнтами капусти є глюкозинолати та ізотіоціанати – речовини, яким приписуються протиракові властивості.

Глюкозинолати містять молекулу сірки і відповідальні за неприємний запах, пов'язаний з цими овочами, а також за природний відштовхуючий ефект, який перешкоджає комахам і травоїдним тваринам їсти листя. Однак в організмі людини глюкозинолати виявилися здатними блокувати активність ракових клітин.

Ізотіоціанати також мають здатність побічно обмежувати їхню проліферацію (розмноження). Інші речовини, що володіють протираковими властивостями, включають індол, який діє головним чином на благо грудей, і сульфорафан – у великих кількостях міститься в броколі та захищає шлунково-кишкову систему.

Особливості приготування

Як і у випадку з більшістю овочів, тривале готування капусти при високих температурах зменшує або призводить до повної втрати корисних речовин. Смаження та варіння, насамперед, руйнують вітамін С і знижують вміст глюкозинолатів більш ніж на 75%.

Глюкозинолати, будучи водорозчинними, мають тенденцію диспергувати в воді при приготуванні їжі, тому гарною стратегією може бути її повторне використання в інших рецептах, наприклад, для замочування бобових, приготування соусу, макаронів або рису.

З іншого боку, приготування на пару, в мікрохвильовій печі або легке тушкування (в невеликій кількості води і протягом обмеженого часу) менше пошкоджує активні інгредієнти.

Щоб по-справжньому використати всі корисні властивості капусти, краще вибрати один з цих методів приготування або споживати її в сирому вигляді: тонко нарізаною в салат або центрифугованою разом з іншими інгредієнтами.

Крім того, важливо не забувати добре пережовувати капусту або різати вже перед тим, як подавати на стіл. Таким чином, біологічно активні сполуки збільшуються навіть в чотири рази, оскільки розщеплені рослинні клітини легше і швидше вивільняють все, що в них міститься.

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