Кориця є ароматичною приправою, яку використовують в багатьох кулінарних рецептах. Вона стимулює захисні сили організму, бореться з інфекціями та запобігає розладам шлунка.
Це пов'язано з тим, що в ній присутні смоли, камеді, слиз, кумарин і таніни, які надають антиоксидантні, протизапальні, антибактеріальні, противірусні, спазмолітичні та пробіотичні властивості, повідомляє tuasaude.com.
Кориця здатна зменшувати втому та поліпшувати настрій
Переваги кориці
Допомагає контролювати діабет, тому що знижує рівень цукру в крові;
Запобігає розладам травлення (метеоризм, спазматичні проблеми, діарея) завдяки антибактеріальному, спазмолітичному і протизапальному ефекту;
Бореться з інфекціями дихальних шляхів, так як позитивно впливає на слизову оболонку та є природним відхаркувальним засобом;
Зменшує втому і поліпшує настрій, тому що збільшує опір стресу;
Допомагає боротися з холестерином завдяки присутності антиоксидантів;
Знижує апетит, так як багата на клітковину;
Зменшує накопичення жиру, тому що поліпшує чутливість тканин до дії інсуліну;
Посилює лібідо у чоловіків і жінок, оскільки є натуральним афродизіаком.
Як використовувати корицю
Щоб отримати всі переваги цієї спеції, достатньо вживати 1 столову ложку порошку кориці на день. Для цього можна додавати її в десерти, фруктові салати, креми, муси або вівсяні пластівці, а також використовувати в якості приправи до м'яса, риби, курки і навіть тофу (розмолоти 2 шт. зірчастого анісу, 1 ч.л. перцю, 1 ч.л. крупної солі та 2 ч.л. кориці).
Ще один дуже популярний спосіб – чай з корицею. Щоб його приготувати, потрібно помістити 1 паличку кориці в чашку з окропом, залишивши на 10 хвилин. Протягом дня можна пити не більше 3 чашок.
В цілому додавання кориці – оптимальна стратегія природного зниження рівня глюкози в крові, контролю діабету та зменшення ваги.
Банановий пиріг з корицею
Інгредієнти
5 яєць
2,25 чашки пшеничного борошна
1 чашка коричневого цукру
1 столова ложка розпушувача
0,75 чашки молока
2 подрібнених банана
1 чашка олії
0,5 чашки подрібнених волоських горіхів
кориця для посипання
Приготування
Змішати яйця, цукор, молоко і масло, збивати протягом 5 хвилин.
Додати пшеничну муку і розпушувач, знову все розмішати.
Перенести у форму для запікання, покласти подрібнені банани і горіхи, добре розрівняти, поки тісто зверху не стане однорідним.
Поставити в духовку, попередньо нагріту до 180 °C.
Випікати до золотистого кольору, а потім витягнути і посипати зверху корицею.
Запечені яблука з корицею
Інгредієнти
2 яблука
2 палички кориці
2 столові ложки коричневого цукру
Приготування
Вимити яблука і акуратно видалити центральну частину, де знаходиться насіння.
Покласти їх на деко, помістити в центр палички кориці та посипати цукром.
Випікати при 200 ºC протягом 15 хвилин або поки яблука не стануть дуже м'якими.
Побічні ефекти та протипоказання
Серед побічних ефектів кориці виділяється алергія і подразнення шкіри, тому її не слід вживати в разі виразки шлунка або кишківника. Крім того, вона не повинна надходити в організм під час вагітності, оскільки може сприяти скороченню матки.
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