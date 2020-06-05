М'ясо, риба й молоко скоро можуть зникнути з магазинів: у чому річ

Останнім часом люди стали частіше звертати увагу на те, як харчування впливає на здоров'я та екосистеми планети. В результаті такі продукти, як м'ясо, риба і молоко, скоро можуть зовсім зникнути з магазинів.

OBOZREVATEL разом з eatthis.com пропонує ознайомитися з детальнішою інформацією про те, що відбувається і з чим це пов'язано.

Молоко

Молоко Getty

Раніше молоко було основним продуктом для сніданку, але, судячи з нещодавніх даних про банкрутство деяких американських виробників, поведінка споживачів дійсно змінює категорію молочних продуктів. Згідно зі звітом Міністерства сільського господарства (США), споживання молока знизилося на 41% з 1975 по 2018 рік.

Частково причина в тому, що американці просто не їдять той тип сніданку, який був популярний 20 років тому. Здорові варіанти сніданку замінюють тарілки з цукровими пластівцями, і все більше споживачів звертаються до рослинних молочних продуктів (соєве, мигдальне, кокосове та вівсяне молоко).

Крім того, молочним фермерам все важче конкурувати за частку ринку, яка залишилася, з великими роздрібними торговцями, які почали виробляти та продавати молоко під власною торговою маркою зі знижками.

Оскільки існує тенденція рухатися до сільського господарства, яке меншою мірою залежить від тваринництва, а також підтримуються дієти на рослинній основі, звичне багатьом молоко в магазині може піти в минуле.

Апельсиновий сік

Апельсиновий сік Getty

Інший основний продукт для сніданку, який розлюбили – апельсиновий сік. Його споживання знизилося на 40% на душу населення з кінця 90-х років.

Причини три:

скорочення поставок через вищі ціни на цитрусові культури;

перехід до більш здорової дієти з низьким вмістом цукру;

той факт, що далеко не всі американці досі їдять традиційний сніданок.

І хоча його продажі тимчасово збільшилися в період пандемії (багато хто використовував в якості джерела вітаміну C), схоже, що довгострокова тенденція в цілому вказує на відмову від вживання апельсинового соку, придбаного в магазині.

Риба та морепродукти

Риба та морепродукти Shutterstock.com

Кілька років тому Всесвітня федерація дикої природи опублікувала похмурий прогноз: якщо світ продовжить промисел в тому ж темпі, може не вистачити риби для їжі вже в 2048 році. У тій же доповіді говориться, що близько 85% світового рибальства експлуатується повністю або надмірно, виснажується або відновлюється після виснаження.

Певні види риб особливо схильні до ризику вимирання: блакитний тунець, атлантична тріска і чилійський морський окунь – це лише кілька добре відомих прикладів. Частково проблема пов'язана з глобальним потеплінням, але реальність така, що без зниження попиту на рибу та морепродукти ми не зможемо насолоджуватися ними вже в найближчому майбутньому.

М'ясо

М'ясо Getty

З огляду на негативний вплив тваринництва на глобальне потепління, а також зростаюче розуміння того, як це відбивається на здоров'ї, харчування в майбутньому може бути засноване на рослинах і лабораторному м'ясі.

М'ясо на рослинній основі вже з'явилося в нашому житті. При цьому компанії повідомляють про стрімке зростання їх продажів в 2020 році. Незважаючи на те, що таке м'ясо все ще знаходиться в дослідній фазі, Пол Куатрекасас, підприємець і автор Go Tech, пророкує, що воно скоро стане широко доступним в продуктових магазинах.

Мед

Мед Getty

Медоносні бджоли відмирають із загрозливою швидкістю. Бджолярі в США втратили 40% своїх бджолиних сімей в період з квітня 2018 року по квітень 2019 року. У той час як експерти намагаються зрозуміти, в чому причина і як це зупинити, зі зменшенням кількості медоносних бджіл також знижується виробництво меду.

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OBOZREVATEL зібрав найцікавіші факти про їжу, які стосуються здорового харчування і користі для здоров'я.

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