День батька: три рецепти від Джеймі Олівера

Відомий шеф-кухар Джеймі Олівер спеціально до Дня батька, який святкується 21 червня, запропонував серію рецептів, щоб порадувати чоловіків смачними стравами.

OBOZREVATEL вибрав три з них, які нам здалися цікавими та досить простими для приготування.

Яйця з беконом і зеленим соусом

Блюдо готується 15 хвилин

Складові

Для зеленого соусу необхідно:

кілька гілочок свіжих змішаних трав, таких як петрушка, естрагон, базилік, м'ята, кріп, майоран, цибуля

Приготування

Зніміть сковорідку, збризніть яйця з шинкою соусом і подавайте до столу разом з мисочкою зеленого соусу Сальса.

Після цього відразу вибийте в сковорідку яйця та смажте 3-4 хвилини до готовності.

На сковорідці розігрійте масло на середньому вогні та додайте туди скибочки шинки.

Все ретельно перемішайте та відкладіть в бік.

Для приготування соусу Сальса дрібно наріжте перець чилі та трави, а потім покладіть їх у миску, куди залийте масло, оцет і відіжміть сік лайма.

Час приготування 45 хвилин.

Складові

Для имбирно-медового маринаду буде потрібно:

Приготування

Дрібно наріжте зелену цибулю та перець чилі, помістивши їх в миску з медом і соєвим соусом.

Очистіть, потім натріть імбир, поклавши туди листя чебрецю. Все добре перемішайте.

Курячі крила покладіть в широке блюдо або ємність в один ряд, добре полийте крила маринадом і поставте на добу в холодильник для маринування.

Готуйте крильця на гарячій сковородці для барбекю або на звичайній сковорідці протягом 15 – 20 хвилин часто перевертаючи, поки вони не почнуть темніти.