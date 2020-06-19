День батька: три рецепти від Джеймі Олівера

Відомий шеф-кухар Джеймі Олівер спеціально до Дня батька, який святкується 21 червня, запропонував серію рецептів, щоб порадувати чоловіків смачними стравами.
OBOZREVATEL вибрав три з них, які нам здалися цікавими та досить простими для приготування.
Отже, почнемо зі сніданку
Яйця з беконом і зеленим соусом
jamieoliver.com
Зелені яйця та шинка
Блюдо готується 15 хвилин
Складові
1 маленький шматочок несолоного масла
½ столової ложки оливкової олії
160 грам приготованої нарізаної шинки вищого сорту
2 великих домашніх яйця
Для зеленого соусу необхідно:
2 маленьких зелених перцю чилі
кілька гілочок свіжих змішаних трав, таких як петрушка, естрагон, базилік, м'ята, кріп, майоран, цибуля
6 столових ложок оливкової олії
1 чайна ложка яблучного оцту
½ лайма
Приготування
Для приготування соусу Сальса дрібно наріжте перець чилі та трави, а потім покладіть їх у миску, куди залийте масло, оцет і відіжміть сік лайма.
Все ретельно перемішайте та відкладіть в бік.
На сковорідці розігрійте масло на середньому вогні та додайте туди скибочки шинки.
Після цього відразу вибийте в сковорідку яйця та смажте 3-4 хвилини до готовності.
Зніміть сковорідку, збризніть яйця з шинкою соусом і подавайте до столу разом з мисочкою зеленого соусу Сальса.
В обід можна порадувати незвичайним рецептом курячих крилець
Курячі крила в медово-імбирному соусі
jamieoliver.com
Курячі крильця з імбиром і медом
Час приготування 45 хвилин.
Складові
24 м'ясистих курячих крильця
Для имбирно-медового маринаду буде потрібно:
5 зелених цибулин
1 свіжий червоний перець чилі
5 столових ложок рідкого меду
2 столові ложки соєвого соусу
2 маленьких (2 см) шматочка імбиру
5 гілочок свіжого чебрецю
Приготування
Дрібно наріжте зелену цибулю та перець чилі, помістивши їх в миску з медом і соєвим соусом.
Очистіть, потім натріть імбир, поклавши туди листя чебрецю. Все добре перемішайте.
Курячі крила покладіть в широке блюдо або ємність в один ряд, добре полийте крила маринадом і поставте на добу в холодильник для маринування.
Готуйте крильця на гарячій сковородці для барбекю або на звичайній сковорідці протягом 15 – 20 хвилин часто перевертаючи, поки вони не почнуть темніти.
Якщо ви використовуєте духовку, то прогрійте її до 180 градусів і готовте 15-20 хвилин до готовності.
Увечері, на десерт, можна запропонувати цей чоловічий торт
Шоколадний торт Гіннесса
jamieoliver.com
Шоколадний торт Гіннесса
Про цей торт Джеремі Олівер сказав так: "З п'янким поєднанням Гіннесса та шоколаду цей торт - багате частування. Насичена, оксамитова гіркота Гіннеса по-особливому розкриває смак шоколаду. Багатство врівноважується солодкістю глазурі зі сметани, яка робить торт схожим на знаменитого ірландського товстуна - чорного кольору з вершковою головою. Ура! "
Готується 1 година 10 хвилин.
Складові
100 грам несолоного масла плюс трохи для змащування
75 грам темного шоколаду (70% какао)
200 мл пива Guinness, плюс ще трохи для глазурі
200 грам звичайного борошна
20 грам какао-порошку
1 чайна ложка розпушувача
2 великих домашніх яйця
200 грам цукрової пудри
Для глазурі потрібно:
3 столові ложки сметани
200 грам цукрової пудри
Приготування
Покладіть масло та шоколад в жаростійку миску на каструлю з киплячою водою та дайте розтопитися. Зніміть з вогню та дайте йому охолонути до кімнатної температури.
Перемішайте в Гіннесі - не хвилюйтеся, якщо шоколад змінить форму – він знову прийде в норму, змішавшись з іншими інгредієнтами.
Розігрійте духовку до 180 ° C. Форму для випічки розміром 23 см змастіть маслом.
У середній мисці змішайте борошно, какао та розпушувач.
В іншій мисці збийте яйця та цукор протягом 3 хвилин за допомогою електричного міксера до утворення пишної маси.
Збити половину шоколадної суміші в яйця. Додайте половину борошна, потім знову змішайте. Повторіть з борошном та шоколадом.
Вилийте суміш у форму та запікайте протягом 40-45 хвилин. Готовність перевіряйте сухою паличкою. Якщо через 30 хвилин верх потемніє занадто сильно, накрийте його фольгою.
Вийняти пиріг з духовки, охолодити 10 хвилин, потім для охолодження перенести на решітку.
Для глазурі збийте сметану і цукрову пудру до однорідної маси, потім додайте 2 столові ложки Гіннесса. Якщо ця суміш буде занадто рідкою, додайте більше цукрової пудри.
Розподіліть сметанний крем по охолодженим коржам та подавайте.
Як повідомляв OBOZREVATEL, спека не кращим чином впливає на раціон і режим сну. Експерти визначили продукти, які потрібно їсти, щоб не перегріватися в жарку погоду. Крім традиційних кавуна і м'ятних напоїв, в список рекомендованих продуктів входять шпинат, перець чилі і суп.
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