Дієтолог закликала не викидати бананову шкірку: в чому користь

Бананова шкірка є багатим джерелом вітамінів В6 і С, калію і магнію. Додавання її в їжу підвищить поживну цінність фрукта, допоможе підтримувати роботу кишечника та знизить ризик розвитку діабету 2 типу.

За словами дієтолога Сьюзі Баррелл, в ній також містяться стійкі крохмалі – найбільш важливі для здоров'я людини. Вони сприяють нормальному функціонуванню кишечника, оскільки живлять "хороші" бактерії в товстій кишці. Крім того, стійкий крохмаль допомагає підвищити чутливість організму до інсуліну, повідомляє sbs.com.au.

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Баррелл додає, що шкірка банана дуже щільна і відмінно підходить для керування апетитом. При цьому вона рекомендує прокип'ятити її перед вживанням. Якщо банани були попередньо заморожені, через що шкірка почорніла і стала досить м'якою, можна застосовувати її для торта. Також вона підходить в якості інгредієнта для смузі або бананового хліба.

Дослідження, проведене в Філіппінському університеті Лос-Баньос і опубліковане в журналі "International Food Research Journal", показало, що шкірку банана можна використовувати в якості згущувача на кухні.

Крім того, тайванські вчені підтвердили, що вона багата серотоніном і здатна полегшити симптоми депресії. Кип'ятіння шкірки та пиття цієї води у вигляді чаю або додавання її в соковижималку і вживання соку хоча б кілька разів на тиждень допомагає підвищити рівень серотоніну та збалансувати настрій.

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Застереження

Проте необхідно провести додаткові дослідження, перш ніж наукове співтовариство зможе остаточно сказати, що шкірка всіх видів бананів може бути використана для поліпшення здоров'я. До тих пір, люди можуть самі для себе вирішити, чи готові її спробувати. У будь-якому випадку перед вживанням рекомендується добре промити, щоб позбутися можливих пестицидів або хімікатів.

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